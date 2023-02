ARD-DeutschlandTrend: Mangelndes Vertrauen in die Bundeswehr

Ukraine-Krieg beunruhigt weiter viele Menschen in Deutschland

Dabei richtet sich die Aufmerksamkeit der Befragten nach wie vor in erster Linie auf die Menschen vor Ort: aktuell machen sich derzeit 82 Prozent sehr große bzw. große Sorgen um die Ukrainerinnen und Ukrainer (-7 im Vgl. zu März 2022). Darüber, dass Russland auch weitere Länder in Europa angreifen könnte, machen sich aktuell sechs von zehn Deutsche große bzw. sehr große Sorgen (60 Prozent, -9 im Vgl. zu März 2022). Etwa ebenso viele machen sich aktuell Sorgen darüber, dass Deutschland direkt in den Krieg hineingezogen werden könnte (59 Prozent, +3 im Vgl. zu Oktober). Darüber, dass sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland verschlechtern könnte, machen sich aktuell 68 Prozent, im März 2022 waren es noch 64 Prozent.

Nur gut jeder Dritte Deutsche vertraut der Bundeswehr

Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg wird auch verstärkt über den Zustand der Bundeswehr diskutiert und was seit der von Olaf Scholz angekündigten "Zeitenwende" bislang passiert ist. Der Blick der Deutschen auf die Truppe ist aktuell hingegen eher kritisch: aktuell gibt nur jeder Dritte (35 Prozent) an, großes oder sehr großes Vertrauen in die Bundeswehr zu haben; eine Mehrheit von 59 Prozent gibt an, wenig bis gar kein Vertrauen zu haben. Dieser Wert ist der niedrigste Wert, der für die Bundeswehr seit 1998 gemessen wurde. Zuletzt wurde diese Frage im September 2020 gestellt, damals gaben noch 59 Prozent an, großes bzw. sehr großes Vertrauen in die Bundeswehr zu haben.

Zuletzt wurde öffentlich unter anderem wegen fehlender oder mangelhafter Ausrüstung immer wieder über die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr diskutiert. Dementsprechend haben aktuell auch nur 8 Prozent großes bzw. sehr großes Vertrauen, dass die aktuelle Ausstattung der Bundeswehr für ihren Auftrag ausreichend ist, 85 Prozent haben mit Blick auf die Ausstattung wenig bis gar kein Vertrauen. Dass die Bundeswehr mit ihren Bündnis-Partnern einen möglichen Angriff auf das Nato-Territorium abwehren könnte, trauen aktuell nur 38 Prozent der Bundeswehr zu. Eine knappe Mehrheit von 54 Prozent sagt, sie habe wenig bis gar kein Vertrauen.

Auch im Umgang mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen ist die Bundeswehr in den letzten Jahren vermehrt in Kritik geraten. Die ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) gab damals an, eine "Null-Toleranz"-Linie verfolgen zu wollen. Nach ihrem Rücktritt im Januar hat nicht einmal jeder Dritte (28 Prozent) großes bzw. sehr großes Vertrauen, dass die Bundeswehr angemessen gegen rechtsextremes Gedankengut in den eigenen Reihen vorgeht, 60 Prozent haben wenig bis gar kein Vertrauen.