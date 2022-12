ARD-DeutschlandTrend: Image des DFB deutlich verschlechtert

Wie sollen sich Sportler bei internationalen Wettbewerben in Ländern verhalten, die wegen ihrer politischen Verhältnisse und der Menschenrechtslage in der Kritik stehen? Es ist eine hitzig geführte Debatte, die am Beispiel der Fußball-WM in Katar gerade erneut entfacht wurde.

Grundsätzlich findet eine knappe Mehrheit der Deutschen (55 Prozent), dass Sportler bei solchen Wettbewerben ihren Standpunkt zur Situation äußern sollten. Vier von zehn Deutschen (39 Prozent) sind dagegen der Meinung, deutsche Sportler sollten sich mit politischen Äußerungen zum Gastgeberland zurückhalten.

Jeder zweite Deutsche hätte sich klareres politisches Statement des DFB gewünscht

Am Anfang war die Regenbogenbinde, die im Vorfeld der Weltmeisterschaft in eine Kapitänsbinde mit dem Schriftzug "One Love" umgewandelt wurde. So wollte u.a. der Deutsche Fußball-Bund in Katar ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen. Doch kurz vor dem ersten WM-Spiel drohte die FIFA für den Fall des Tragens Sanktionen an, deshalb sah die deutsche Nationalmannschaft davon ab. Vor dem ersten Vorrundenspiel gegen Japan hielten sich Mannschaft und Mitarbeitende stattdessen demonstrativ den Mund zu.

Knapp die Hälfte der Deutschen hätte sich ein klareres politisches Statement des Deutschen Fußball-Bundes und der Nationalmannschaft gewünscht: Für 48 Prozent geht die Art und Weise, wie DFB und Nationalteam zu den politischen Verhältnissen und der Menschenrechtslage in Katar Stellung bezogen haben, nicht weit genug. Knapp jeder Vierte (24 Prozent) findet die Positionierung von DFB und Nationalmannschaft hingegen angemessen, für jeden Sechsten (16 Prozent) geht sie zu weit.

Image von Gastgeber und Fußballverbänden hat sich verschlechtert

Tendenziell verschlechtert hat sich im bisherigen WM-Verlauf das Bild der Deutschen vom Gastgeberland Katar, vom Weltfußballverband Fifa, aber auch vom Deutschen Fußball-Bund. Am spürbarsten ist der Image-Verlust des Weltfußballverbandes: Sechs von zehn Deutschen (60 Prozent) sagen, ihr Bild von der Fifa habe sich im Verlauf der WM verschlechtert. Für 23 Prozent ist es gleich schlecht geblieben, für sieben Prozent ist es gleich gut geblieben und für ein Prozent hat es sich verbessert.

Das Bild vom DFB hat sich – unabhängig von den sportlichen Leistungen – für gut jeden Dritten (35 Prozent) verschlechtert. Für 26 Prozent ist es gleich schlecht geblieben, für 24 Prozent gleich gut und für 3 Prozent hat es sich verbessert. Das Bild vom Gastgeberland Katar ist für knapp jeden Zweiten (47 Prozent) gleich schlecht geblieben, für 23 Prozent hat es sich verschlechtert. Dagegen ist es für 14 Prozent gleich gut geblieben und hat sich für drei Prozent sogar verbessert.

Deutschland unterhält mit Katar auch Wirtschaftsbeziehungen. Im Mai hatten beide Länder eine Energiepartnerschaft geschlossen, ab 2026 soll Katar Flüssigerdgas nach Deutschland liefern. Hier sind die Deutschen geteilter Meinung: 43 Prozent halten es für richtig, dass Deutschland mit Katar Wirtschaftsbeziehungen unterhält und eine Energiepartnerschaft unterzeichnet hat, 40 Prozent finden das falsch.