Dutzende Tote bei Explosion in Flüchtlingslager im Gazastreifen

Bei einer gewaltigen Explosion im Flüchtlingslager Dschabalia im Norden des Gazastreifens sind Berichten zufolge Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Beamte der Terrororganisation Hamas machten einen israelischen Angriff dafür verantwortlich. Die israelischen Streitkräfte haben sich bisher nicht geäußert.

Flüchtlingslager Dschabalia: Dutzende Tote aus Trümmern geborgen

Bei dem Angriff seien "mindestens 20 Gebäude" zerstört worden, erklärte das von der radikalislamischen Hamas geführte Gesundheitsministerium. Aufnahmen des arabischen Fernsehsenders Al-Dschasira zeigten mindestens vier große Krater an den Stellen, an denen zuvor Gebäude standen. In der Umgebung waren mehrere Gebäude teilweise eingestürzt.

Dutzende Rettungskräfte und Freiwillige suchten in den Trümmern nach Überlebenden. Eine Gruppe junger Männer zog zwei Kinder aus den oberen Stockwerken eines beschädigten Mehrfamilienhauses und trug sie hinab. Auf Videoaufnahmen der Nachrichtenagentur AFP war zu sehen, wie mindestens 47 Leichen aus den Trümmern geborgen wurden.

Neben den Toten seien 150 weitere Palästinenser verletzt worden, sagt der Direktor des indonesischen Krankenhauses im Gazastreifen dem TV-Sender Al-Dschasira.

Guterres: Schutz von Zivilisten hat oberste Priorität

UN-Generalsekretär António Guterres appelliert an beide Seiten, der Schutz von Zivilisten habe jederzeit oberste Priorität. Bei den Kämpfen müsse die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Die Menschenrechte seien eindeutig und könnten nicht ignoriert werden.

Mit Informationen von AFP, AP und reuters