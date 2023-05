Nato-Übung "Air Defender": Was das für Urlaubsflieger bedeutet 

Luftstreitkräfte der Nato-Staaten üben vom 12. bis 23. Juni in einem nie dagewesenen Umfang. Die Übung mit dem Namen "Air Defender 23" soll die größte Luftoperationsübung seit Bestehen der Nato sein. Auf Urlaubsflieger soll sich die Übung laut Bundeswehr kaum auswirken. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist "Air Defender 23"?

Nach Angaben der Bundeswehr trainieren vom 12. bis 23. Juni bis zu 10.000 Teilnehmer aus 25 Nationen mit mehr als 230 Flugzeugen Luftoperationen im europäischen Luftraum. "Air Defender 23" steht unter der Führung der Deutschen Luftwaffe. Die Planungen dafür laufen bereits seit 2018. Ziel sei es, die Kooperation zu optimieren und auszuweiten und Stärke im Bündnis zu zeigen.

Das Szenario ist einem Artikel-5-Beistandsszenario nachempfunden. In Artikel 5 ist geregelt, dass die Nato-Staaten einen bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere Partner als Angriff gegen alle ansehen. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, Beistand zu leisten. Artikel 5 wurde erst ein einziges Mal aktiviert - nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA.

"Deutschland möchte Verantwortung übernehmen", sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz. Die Übung sei rein defensiv ausgerichtet. Nach der Invasion Russlands in die Ukraine und vor dem Hintergrund russischer Drohgebärden hätten die Nato-Bündnispartner die gemeinsame Verteidigung wieder in den Mittelpunkt ihrer Vorbereitungen gestellt.

An der Übung nehmen Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Japan, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norwegen, Polen, Rumänien, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, USA und das Vereinigte Königreich teil.

Was sind die Übungsräume?

Die Einsätze starten hauptsächlich von den Standorten Jagel/Hohn in Schleswig-Holstein, Wunstorf in Niedersachsen, Lechfeld in Bayern, Spangdahlem in Rheinland-Pfalz, Volkel in den Niederlanden und Čáslav in der Tschechischen Republik. Die drei Hauptdrehkreuze sind Schleswig/Hohn, Wunstorf in Niedersachsen und Lechfeld in Bayern.

Die Übungen werden in drei Flugkorridoren über Deutschland durchgeführt. Nach aktuellen Planungen der Luftwaffe wird der Übungsraum Ost zwischen 10 und 14 Uhr, der Übungsraum Süd zwischen 13 und 17 Uhr und der nördliche Übungsraum zwischen 16 und 20 Uhr für die militärische Nutzung zeitweise reserviert sein. Am Wochenende finden keine Übungsflüge statt.

Die Flughöhen in den Übungsräumen betragen zwischen 2.500 und 15.000 Metern und höher. Der Großteil der rund 200 Flüge täglich werde über der Nord- und Ostsee stattfinden, sagte Gerhartz. "Da haben wir kaum Lärmbelästigung."