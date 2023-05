"Division 25": Was bedeutet der Umbau des Heeres?

"Aufsitzen", brüllt ein Offizier über das Bahnhofsgelände in Nabburg. Kurz zuvor ist ein Zug eingefahren. Seine Fracht: Leopard-Kampfpanzer in der modernsten Ausführung. Sie kommen zurück von einer Übung. Die Besatzungen sprinten los, öffnen die Luken der Stahlkolosse, lassen die Motoren an.

Dann rollen die Panzer vom Zug. Ihre Ketten kreischen auf dem Asphalt. Ein paar Kilometer "Straßenmarsch" sind es bis in die Kaserne des Panzerbataillons 104 aus Pfreimd. Dessen Wappenspruch lautet "s'mou gei" – es muss funktionieren. Ein Spruch, den man sinnbildlich verstehen kann – angesichts der Aufgaben und Herausforderungen, vor denen die Bundeswehr steht.

Für das Panzerbataillon zählt die Ausbildung an den neuesten Leopard-Panzern dazu. Längst steht für Kampftruppenverbände die Landes- und Bündnisverteidigung im Mittelpunkt. Der Unterschied zu Auslandseinsätzen wie in Afghanistan sei gravierend, sagt Bataillonskommandeur Oberstleutnant Marek Krüger. Ein möglicher Einsatzort sei die NATO-Ostflanke. Die sei lang, die Vorbereitungszeit "gar nicht mehr so groß".