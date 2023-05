Auch im Oberallgäu ist womöglich ein Bär unterwegs

Zuerst ein Bär in Oberaudorf, jetzt möglicherweise auch im Oberallgäu: Eine Person habe das Tier heute im Bereich des Hintersteiner Tales bei Bad Hindelang fotografiert, so das Landratsamt Oberallgäu. Allerdings sei anhand des Fotos nicht zweifelsfrei zu klären, ob es sich um einen Braunbären handelt.

Bär? Landratsamt begibt sich auf Spurensuche

Experten des Landratsamtes wollen jetzt den Bereich der Sichtung auf mögliche Spuren untersuchen. Außerdem hat das Landratsamt das Landesamt für Umwelt in Augsburg um Prüfung des Fotos gebeten.

Das Landratsamt hat vorsorglich Verhaltensregeln bei einer Begegnung mit einem Bären veröffentlicht. So solle man nicht wegrennen, sich ruhig verhalten und durch lautes Sprechen auf sich aufmerksam machen. Wanderer sollten keine Essenreste zurücklassen. Das Landratsamt will sich am morgigen Dienstag auf einer Pressekonferenz zu der möglichen Bärensichtung äußern.

Bären in Bayern und Umgebung

Bären machten zuletzt immer wieder Schlagzeilen: So wurde kürzlich ein Tier im Berchtesgadener Land nachgewiesen. Es entbrannte ein Streit darüber, ob Bären abgeschossen werden sollten oder nicht. Zuvor wurde im Tentino ein toter Jogger gefunden, der von einem Bären angegriffen worden sein soll.