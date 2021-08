Afghanistan: Fotos der Evakuierung teils aus Kontext gerissen

Rund 640 afghanische Männer, Frauen und Kinder

Der Ausschnitt, den Sellner auf Telegram teilt, erweckt dagegen den Eindruck, nur Männer seien in dem Flugzeug. Auf dem Originalfoto sind im Vordergrund jedoch auch Frauen und kleine Kinder zu sehen. Ein Sprecher des amerikanischen Verteidigungsministeriums bestätigt dem Faktenfuchs, dass es sich bei dem Foto um eine aktuelle Aufnahme aus einem amerikanischen Militärflugzeug, einer C-17 Globemaster III der U.S. Air Force, handelt. Er verweist auf eine Seite des amerikanischen Verteidigungsministeriums, auf der weitere Details zum Foto zu finden sind. Demnach zeigt das Foto rund 640 afghanische Staatsbürger, die am 15. August 2021 evakuiert wurden.

Unter den Fotos, die Sellner auf Telegram teilt, ist auch ein Foto, dass mehrere Männer in Flugzeugsitzen zeigt. Eine Bilderrückwärtssuche ergibt: Das Bild wurde bereits im Juli 2021 im Zusammenhang mit der Berichterstattung zu afghanischen Geflüchteten genutzt – es kann also nicht bei der aktuellen Evakuierungsaktion aufgenommen worden sein.

Bundeswehr: Ortshelfer häufig Männer

Sellner erhebt in seinem Post den Vorwurf, es würden vor allem junge Männer evakuiert. Tatsächlich handelt es sich laut einem Sprecher der Bundeswehr bei den Ortshelfern in Afghanistan häufig um Männer. Fahrer, Köche und Übersetzer seien Berufe, die in Afghanistan traditionell von Männern ausgeübt werden , sagt der Sprecher dem #Faktenfuchs auf Nachfrage.

Wie das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Ortshelfern der Bundeswehr in Afghanistan ist oder ob mehr Männer evakuiert wurden, dazu kann der Sprecher keine Zahlen nennen. Fakt sei jedoch, dass die Ortshelfer, nicht alleine ausgeflogen würden, sondern gemeinsam mit ihrer Kernfamilie – also Ehepartnern und minderjährigen Kindern, so der Sprecher.

Foto der A400M zeigt nicht Evakuierungsaktion, sondern stammt von 2017

Die Bundeswehr musste für ihre Evakuierungsaktion in den vergangenen Tagen einiges an Kritik einstecken - auch deshalb, weil in der ersten Maschine, die Kabul verließ, nur sieben Menschen saßen.

In diesem Zusammenhang wird auf Twitter häufig ein Foto einer fast leeren Militärmaschine geteilt. Angeblich soll es die sieben Evakuierten zeigen – doch das Foto wurde bereits vor Jahren aufgenommen.