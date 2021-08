Bundeswehr vor Evakuierungseinsatz - Botschaft in Kabul zu

Angesichts des schnellen Vorrückens der Taliban in Afghanistan bereitet die Bundesregierung in aller Eile eine Evakuierung der in dem zentralasiatischen Land verbliebenen Deutschen und einheimischen Mitarbeiter vor. Nach einem "Bild"-Bericht sollten schon am Sonntag ein Großtransporter vom Typ A400M der Bundeswehr sowie ein weiterer Airbus A310 starten, um Betroffene auszufliegen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür bislang nicht, bisher war man von Montag ausgegangen.

Die Deutschen sowie afghanischen Ortskräfte sollten von der Luftwaffe zunächst nach Taschkent in Usbekistan ausgeflogen werden, berichtete "Bild" ohne nähere Angaben von Quellen. Geschützt würden sie von rund 200 Fallschirmjäger, die in das Land flögen. Die Spitzen der Bundesregierung hatten mit Kanzlerin Angela Merkel bereits am Samstag über das Vorgehen beraten. Der Krisenstab tage ununterbrochen, hieß es in Regierungskreisen am Sonntag.

Auch Ortskräfte sollen ausgeflogen werden

In Afghanistan sollen sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes von Freitag weniger als 100 deutsche Privatpersonen aufhalten. Dazu kommen Angehörige der Botschaft und Hilfsorganisationen, die zum Flughafen in Kabul gebracht werden sollen. Zudem sollen mehrere tausend afghanische Ortskräfte ausgeflogen werden, die während des 20-jährigen Einsatzes vor allem für die Bundeswehr gearbeitet hatten und die eine Verfolgung durch die Taliban fürchten.

Die radikal-islamische Miliz stand am Sonntag bereits am Stadtrand von Kabul. Das afghanische Innenministerium kündigte eine friedliche Machtübergabe an.

Deutsche Botschaft in Kabul geschlossen

Deutschland hat derweil seine Botschaft in Afghanistan wegen des Vorrückens der Taliban auf Kabul geschlossen und das Personal zum militärischen Teil des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt verlegt. Das teilte Außenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter mit. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort inzwischen eingetroffen und stellen ihre Arbeitsfähigkeit her", erklärte Maas.

Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte in der ARD, die Evakuierung der deutschen Botschaftsmitarbeiter und afghanischer Ortskräfte laufe an. Es gehe jetzt um Tempo. "Wir müssen schnell handeln." Dies sei auch möglich. Alle Dinge seien "auf den Weg gebracht".

Bundestag könnte Einsatz nachträglich zustimmen

Für den Einsatz der Bundeswehr-Soldaten ist die Zustimmung des Bundestags erforderlich. Bei "Gefahr im Verzug" ist allerdings ein Einsatz auch ohne vorangegangenen Parlamentsbeschluss möglich, nachträglich muss dann aber das Mandat des Parlaments eingeholt werden. Unions-Fraktionsvize Johann Wadephul sprach sich gegenüber Reuters dafür aus, dass das nötige Mandat für den Auslandseinsatz durch den Bundestag nachträglich erteilt wird.