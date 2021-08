Bundeswehr bereitet Evakuierungseinsatz in Afghanistan vor

Die Bundeswehr hat mit Vorbereitungen für einen Einsatz zur Evakuierung von deutschen Staatsbürgern und Ortskräften aus Afghanistan begonnen. Dazu wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur und des ARD-Hauptstadtstudios ein vom Bundestag zu verabschiedendes Mandat vorbereitet, auf das in den vergangenen Tagen vor allem Militärexperten drängten. Zum Einsatz sollen in der kommenden Woche vor allem Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte (DSK) kommen, die die Bundeswehr als Teil der Nationalen Risiko- und Krisenvorsorge für diese Aufgabe bereithält.

Mandat des Bundestags notwendig

Ein Evakuierungseinsatz gilt als mandatierungspflichtig, weil eine Basis für das bisherige Mandat nach dem Ende des Nato-Einatzes "Resolute Support" als nicht mehr gegeben gilt. Dass es zu diesem Einsatz kommen muss, ist weitgehend unstrittig. Als Mindestvoraussetzung gilt bei Gefahr im Verzug - also wenn es um Leib und Leben von Deutschen im Ausland geht - ein Beschluss des Bundeskabinetts als erster Schritt für einen Einsatz, dem ein Beschluss des Bundestages folgen kann.

In Afghanistan sind derzeit noch deutlich mehr als 100 Deutsche, darunter auch die Diplomaten und Mitarbeiter der Botschaft in Kabul sowie Experten anderer Ministerien und Organisationen. Auch Ortskräfte sollen ausgeflogen werden. Deren genaue Zahl ist aber noch unklar. So haben allein Organisationen aus dem Geschäftsbereich des Bundesentwicklungsministeriums derzeit noch mehr als 1.000 einheimische Mitarbeiter in Afghanistan.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hatte bereits am Freitag angekündigt, dass deutsche Botschaftsmitarbeiter und auch afghanische Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen werden sollen. Experten haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die afghanischen Helfer und deren Familien in großer Gefahr sind, weil die Taliban sie als "Kollaborateure des Westens" begreifen.

Rettung der afghanischen Ortskräfte gefordert

FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es müsse nun rasch gehandelt werden. Die Bundesregierung sei für die Ortskräfte ebenso verantwortlich wie für deutsche Botschaftsangehörige und müsse daher für einen entsprechenden Schutz sorgen.

Auch CDU-Chef Armin Laschet dringt darauf, dass Deutschland die ehemaligen Ortskräfte der Bundeswehr rettet. "Diese Leute, die uns geholfen haben, Afghanen, die mutig waren, der Bundeswehr zu helfen, müssen jetzt rausgeholt werden", sagte der Unions-Kanzlerkandidat. "Wir können nicht länger zusehen, dass sie dort bedroht werden von Taliban und Fundamentalisten." Laschet forderte namentlich das Auswärtige Amt, SPD und Grüne auf, den Weg für ein schnelles neues Bundeswehr-Mandat des Bundestages freizumachen.

Grünen-Chef Robert Habeck plädierte in der "Süddeutschen Zeitung" für eine "Luftbrücke", um die einstigen Ortskräfte der Bundeswehr vor Lebensgefahr zu bewahren. "Es ist unsere Pflicht, die Menschen vor den Taliban zu retten, die ihr Leben riskiert haben, um unseren Soldatinnen und Soldaten zu helfen", hob der Grünen-Politiker hervor. Habeck forderte, bei den Ortskräften auch solche Menschen mit einzubeziehen, die über Firmen, also nicht direkt für die Bundeswehr oder andere deutsche Institutionen gearbeitet haben.

Linken-Verteidigungspolitiker Alexander Neu sagte dem Portal "Watson", es müssten alle lokalen Mitarbeiter der in Afghanistan tätigen internationalen Organisationen und der Nato samt Familien evakuiert und in die Nato-Staaten verbracht werden.

Röttgen für Bundeswehreinsatz gegen Taliban

Seit Beginn des vollständigen Abzugs der Nato-Truppen aus Afghanistan haben die Taliban weite Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. In den vergangenen acht Tagen nahmen die Islamisten rund die Hälfte der 34 afghanischen Provinzhauptstädte ein, darunter zuletzt auch die zweitgrößte Stadt Kandahar. Am Samstag rückten die Taliban immer näher an die Hauptstadt Kabul heran.

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Norbert Röttgen (CDU), forderte ein Eingreifen des Westens und der Bundeswehr, um die Taliban zu stoppen. "Man darf nicht dabei zuschauen, wie Menschen, die uns lange verbunden waren, von den Taliban abgeschlachtet werden, wie Mädchen und Frauen alle hart erkämpften Rechte wieder verlieren", sagte Röttgen dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.