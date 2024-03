Ex-Bayern-Manager Reschke: Eberl ist eine "sehr gute Lösung"

Bayern-Kenner Reschke glaubt, dass Eberl der richtige Mann für den Rekordmeister ist. "Max wird von Beginn an Wirkung auf die Mannschaft und Thomas (Tuchel) haben – und zwar eine positive. Eberl hat einen sachlichen, im Moment noch distanzierten Blick auf den FC Bayern und das wird dem Verein gut tun."

Reschke kennt Eberl gut und hebt bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1 dessen Qualitäten hervor: "Max hat eine Wahnsinnserfahrung und ist ein absoluter Teamworker, der seinen engsten Vertrauten und Mitarbeitern viel Aufmerksamkeit schenkt und immer ansprechbar ist." Insbesondere bei Borussia Mönchengladbach habe er einen "sehr guten Job" gemacht und sei eine "sehr gute Lösung für die Bayern".

Champions League: Reschke "fest davon überzeugt, dass Bayern weiterkommt"

Während die Bayern in der Bundesliga nur noch geringe Titelchancen haben, sieht Reschke seinen Ex-Verein in der Champions League noch nicht am Ende. "Ich bin fest davon überzeugt, dass Bayern in der Champions League gegen Lazio Rom weiterkommt." Insofern glaubt er auch, dass Thomas Tuchel als Trainer bis zum Saisonende bleiben darf.

Wer dann übernimmt? Bei Leverkusens Trainer Xabi Alonso hat Reschke ein "gutes Gefühl".