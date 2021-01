Zwei Plieninger machen Partykeller zur Modewerkstatt

Die Diskokugel in der Ecke hat ausgedient. Mitten auf der Tanzfläche steht seit ein paar Monaten eine Siebdruckmaschine. In die Rahmen sind verschiedene Druckvorlagen eingespannt. Alle tragen eine Botschaft: "Young Independent." Auf Deutsch übersetzt so viel wie "junge Unabhängigkeit". So heißt auch die Modemarke, die der 20-jährige Felix Homann und der 19-jährige Conrad Braun aus Pliening im Landkreis Ebersberg gegründet haben.