Zwei gefährliche Schlafplätze auf Niederbayerischen Autobahnen

Die Polizei in Niederbayern berichtet heute gleich von zwei ungewöhnlichen Fällen der Schlafplatzsuche. Zwei Verkehrsteilnehmer haben ihre Fahrzeuge direkt auf der Autobahn abgestellt, in einem Fall sogar auf der Überholspur.

Ohne Licht auf der Überholspur geparkt

Der Fahrer eines Kleintransporters hat in der Nacht auf Donnerstag sein Fahrzeug auf der linken Spur der A3 abgestellt, um zu schlafen. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten das Fahrzeug in Fahrtrichtung Österreich bei Passau gemeldet. Die Beamten fanden den unbeleuchteten Kleintransporter, der 44-jährige Fahrer aus Rumänien hatte sich in der Kabine schlafen gelegt. Laut Polizei wirkte er stark übermüdet, Drogen oder Alkohol waren nicht im Spiel. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und einen Ersatzfahrer organisieren.

Nickerchen auf der Autobahn mit Folgen

Bereits am Mittwoch Nachmittag wurden Verkehrsteilnehmer auf einen PKW aufmerksam, welcher auf der A92 in Richtung Deggendorf ungesichert am Seitenstreifen stand. Als Beamte der Autobahnpolizei am Fahrzeug eintrafen, bemerkten sie, dass der Fahrzeugführer in seinem PKW lag und schlief. Nachdem es den Beamten gelungen war, den 54-jährigen aus dem Landkreis Dingolfing aufzuwecken, wurde festgestellt, dass dieser alkoholisiert war. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt, nachdem das Fahrzeug von der Autobahn entfernt wurde. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.