Brückensanierung in Bayern: Noch jahrelang viele Baustellen

Nur mit großem Kraftaufwand kann der Bauarbeiter den langen Rüssel der Betonpumpe an der richtigen Stelle halten. Er steht auf einem rostroten Stahlgeflecht, dass quer über die Fahrbahnen ragt. Diese sogenannte Bewehrung, quasi das Skelett der neuen Brücke, gießt der Mann jetzt mit Beton aus. Seine gelben Gummistiefel sind bereits mit einer angetrockneten Betonschicht bedeckt. Der Ort: eine Großbaustelle an der A8 bei Holzkirchen. Hier entsteht eine neue Brücke über die Autobahn.

Nur mit der richtigen Mischung aus Stahl und Beton werde sie später in der Lage sein, die auftretenden Druck- und Zugkräfte gleichzeitig auszuhalten, erklärt der Bereichsleiter Ingenieurbau der Autobahn-GmbH des Bundes, Jens Seiffart: "Wenn der Verkehr oben läuft, biegt sich die Brücke durch. Unten entstehen Zugkräfte und oben wird der Beton gleichzeitig zusammengedrückt - wichtig ist, dass sich der Beton nicht soweit durchbiegt, dass die Brücke bricht", sagt Seiffart. Bauphysik gehört zum kleinen Einmaleins des Bauingenieurs. Ein Fehler bei der Berechnung kann katastrophale Folgen haben – im schlimmsten Fall die Brücke sogar einstürzen.

Bauarbeiten bei fließendem Verkehr

Während die Arbeiter weiter betonieren, läuft der Verkehr direkt nebenan über eine eigens errichtete Behelfsbrücke. Hier dürfen die Autos maximal mit Tempo 40 fahren. Eine Einschränkung, aber so kann die neue Brücke ohne Sperrung der gesamten Straße gebaut werden. Die alte Autobahnbrücke, die bis vor kurzem noch hier stand, ist mittlerweile abgerissen. 20 Millionen Euro sind allein für dieses Projekt veranschlagt und rund zweieinhalb Jahre Bauzeit.

Außer der bei Holzkirchen werden in Bayern gerade gut 80 weitere Brücken an den bayerischen Autobahnen saniert. Zum Beispiel rund 40 Stück entlang der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Biebelried und dem Autobahnkreuz Fürth/ Erlangen, sechs Brücken an der A92 zwischen Moosburg und Landshut und drei Brücken an der A8 zwischen München und Salzburg.

Viele Autobahnbrücken in Bayern erreichen kritisches Alter

Die Lebensdauer eines solchen Bauwerks beträgt eigentlich 70 Jahre. Bereits nach etwa 50 Jahren ist eine Generalüberholung fällig. Stattdessen wird aber meistens gleich neu gebaut. Witterungseinflüsse und Belastung durch gestiegenes Verkehrsaufkommen spielen beim Verschleiß eher eine untergeordnete Rolle. Aber viele Autobahnbrücken in Bayern kämen jetzt in das kritische Alter, wo kostspielige Reparaturen anstünden, meint Josef Seebacher, der Pressesprecher der Autobahn GmbH: "Wir haben in Bayern etwa 6.000 Brücken an den Autobahnen, viele wurden um die Olympiade 1972 herum gebaut, haben jetzt also 50 Jahre überschritten, da kommt einiges auf uns zu, was erneuert oder saniert werden muss."

Allerdings geht es dabei nicht so schnell voran, wie die Autobahn GmbH des Bundes, die ehemalige Autobahndirektion, es gerne hätte. Am Geld mangele es nicht, die Finanzierung für sämtliche Projekte sei gesichert, meint Seebacher. Aber der Fachkräftemangel macht den Autobahnplanern zu schaffen. Bauingenieure werden überall händeringend gesucht. Das bedeutet: keine guten Aussichten für staugeplagte Autofahrer. Noch auf Jahre hinaus wird an sehr vielen Brückenbaustellen entlang der Autobahnen im Freistaat gearbeitet werden müssen.