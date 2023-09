Bombenfund in Cham: Evakuierung im 300 Meter Radius um Fundort

Bei Bauarbeiten an Bahnanlagen in Cham wurde am Freitag (29.9.) westlich der Weiherhausstraße in Cham eine englische 250-Kilogramm Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden. Das hat das Landratsamt Cham am Nachmittag mittgeteilt. Die Bombe muss heute entschärft werden.

Unklar ist, wie lange Evakuierung andauert

Zur Entschärfung wird derzeit ein Schutzbereich mit einem 300 Meter Radius um den Fundort eingerichtet. Die Sicherheitsbehörden fordern alle auf, diesen Bereich um die Weiherhausstraße zu verlassen und weiträumig zu meiden.

Wie lang die Evakuierung andauert ist noch unklar. Darüber will das Landratsamt Cham zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Bei Familie und Bekannten unterkommen oder in der Stadthalle

Anwohner werden gebeten bei Bekannten und Familien unterzukommen. Sollte das nicht möglich sein, steht laut dem Landratsamt für einen zeitweisen Aufenthalt die Stadthalle Cham zur Verfügung.