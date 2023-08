Evakuierung – Fliegerbombe in Traunstein entdeckt

In der Chiemseestraße in Traunstein ist am heutigen Donnerstag eine Fliegerbombe gefunden worden. Informationen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zufolge wird der Gefahrenbereich abgesperrt. Der Bereich mit einem Radius von 100 Metern um den Fundort soll zeitnah evakuiert werden.

Fliegerbomben-Fund in Traunstein: Krisenstab berät

Alle weiteren Maßnahmen werden laut Polizei von der Einsatzleitung in Absprache mit den Experten des Kampfmittelräumdienstes getroffen. Ersten Angaben zufolge ist die Bombe mit schätzungsweise 20 Kilogramm Gewicht relativ klein und leicht. Trotzdem muss aufgrund der Evakuierung und der Absperrungen mit größeren Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Die Stadt Traunstein hat eine Infohotline für Bürger unter der Telefonnummer 0861 / 65 700 eingerichtet und will in Kürze weitere Informationen zur Fliegerbombe zur Verfügung stellen.

Blindgänger vor einer Woche brauchte keine Entschärfung

Erst in der vergangenen Woche war in Traunstein bei Bauarbeiten eine andere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger hatte keinen Zünder, sodass eine Entschärfung nicht notwendig war.