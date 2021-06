Zwei Brände in Niederbayern verursachen Millionenschaden

Zwei Brände haben in Niederbayern einen Sachschaden in Millionenhöhe verursacht. Die Spezialisten der Kripo Passau suchten nun nach der jeweiligen Brandursache.

16 Feuerwehren im Einsatz

Ein Brand brach in der Nacht zum Mittwoch um kurz vor 23 Uhr in Neuschönau im Landkreis Freyung-Grafenau aus: In einem Gewerbegebiet brannten zwei Hallen eines Metallverarbeitungsbetriebs vollständig nieder. 16 Feuerwehren waren vor Ort. Auch Gebäude in der direkten Nachbarschaft wurden beschädigt, unter anderem zerbarsten Fensterscheiben durch die enorme Hitze. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hat die Schadenshöhe von etwa vier Millionen Euro inzwischen auf 25 Millionen Euro korrigiert, da nicht nur eine, sondern drei Werkshallen von dem Feuer betroffen waren. Die Betriebsanlagen darin waren nicht mehr zu retten. Verletzt wurde niemand, vier Mitarbeiter der Nachtschicht konnten sich in Sicherheit bringen.

Technischer Defekt an Stromleitung möglicherweise Brandursache

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt und war bereits in der Nacht am Brandort. Die genaue Brandursache konnte zunächst nicht ermittelt werden, da Teile des Gebäudes noch nicht abschließend gelöscht waren. Mittlerweile kann eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ausgeschlossen werden. Vielmehr dürfte ein technischer Defekt einer nahe der Brandausbruchstelle verlaufenden Stromleitung als Brandursache in Frage kommen, so das Polizeipräsidium Niederbayern.