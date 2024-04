"Zusammen.Wachsen!": Landesgartenschau vor dem Start

Mit rund 90 Ausstellungsbeiträgen - zu aktuellen Zukunftsthemen von Klimawandel und Artenschutz bis zur nachhaltigen Ortsentwicklung - startet in gut vier Wochen in Kirchheim bei München die diesjährige Landesgartenschau. "Alles, was man da sieht, lässt sich gut ansehen", sagte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Mittwoch bei der Vorstellung des Geländes – bei Nieselregen und sehr kühlen Temperaturen.

Kirchheim und Heimstetten: "Zusammen.Wachsen!"

Die Schau steht unter dem Motto "Zusammen.Wachsen!". Das neu gestaltete Gelände verbindet die Ortsteile Kirchheim und Heimstetten. Zugleich integriert es wichtige Einrichtungen des Ortes wie das Rathaus, die beiden Schulen, das Jugend- und das Seniorenzentrum. Neben heimischen Arten wurden neue Bäume gepflanzt, die dem Klimawandel besser widerstehen.

Garten, Wasser, Wildnis, Wald und Wiese

Das Grundkonzept umfasst fünf kontrastierende Sphären: Garten, Wasser, Wildnis, Wald und Wiese. Eine Wegschleife in Form eines Achters bindet sie zusammen und ermöglicht den Wechsel von einer Kulisse zur nächsten - mit den jeweiligen unterschiedlichen Nutzungsarten.

3.500 Veranstaltungen an 145 Tagen

Der vier Jahre dauernde Bau kostete laut der Gesellschaft Kirchheim 2024 rund 22,6 Millionen Euro, jedoch wird die Schau fast zur Hälfte von EU, Bund und Freistaat gefördert. An den 145 Tagen der Landesgartenschau sind rund 3.500 Veranstaltungen geplant, darunter Konzerte, Theater, Vorträge und Workshops. Für die komplette Durchführung der Schau sind weitere 10,5 Millionen Euro veranschlagt, die großenteils durch Eintritte kompensiert werden sollen. Ein Public Viewing zur Fußball-Europameisterschaft werde es auf der Landesgartenschau nicht geben, heißt es.

Die Landesgartenschau öffnet am 15. Mai ihre Pforten und dauert bis zum 6. Oktober. Vergangenes Jahr fand sie in Freyung im Bayerischen Wald statt.