Landesgartenschau in Freyung geht heute zu Ende

Für die letzten Tage der Landesgartenschau sei in der vergangenen Woche nochmal einiges umgebaut worden, erklärte Geschäftsführerin Katrin Obermeier dem BR. Zum Beispiel wurden die Themen "Wald" und "Beeren" mit Ausstellungen und Beeten noch einmal besonders erlebbar gemacht. Auch wurde zum Ende hin das Unterhaltungsprogramm nochmal erweitert - mit Konzerten, Aktionen und Mitmachprogramm für Kinder Geschäftsführerin.

Obermeier: "Wir hatten in den vergangenen vier Monaten an manchen Wochenenden richtig viel Besucher. Vor allem als der BR da war." Und der ist heute auch da. Denn zum Abschluss findet am Dienstag (3.10, 14 Uhr) auf dem Gartenschaugelände ein kleiner Festakt statt. Dabei wird dem nächsten Ausrichter, der Gemeinde Kirchheim bei München, eine Urkunde und die offizielle Fahne übergeben.

Schon jetzt ist klar: Landesgartenschau in Freyung war ein Erfolg

Schon vor dem Abschlusstag ziehen die Verantwortlichen ein positives Fazit. Was die Finanzierung angehe, komme man gut über die Runden, sagte Freyungs Bürgermeister Olaf Heinrich (CSU) schon vergangene Woche dem BR. Wie viele Tickets bisher verkauft wurden, gab er nicht bekannt. Die kalkulierte Besucherzahl habe man allerdings bereits vor einigen Tagen erreicht. Heinrich: "Was die letzten Tage an Frequenz kommt, ist über den Erwartungen."

Auch Tourismusbranche habe profitiert

Auch seien die Kostenvoranschläge für Bau- und Baunebenkosten auf dem Gartenschaugelände (12,5 Mio) um über 600.000 Euro unterschritten worden. Profitiert habe auch der Tourismus in der Region. Während der Gartenschau seien die meisten Hotels ausgebucht gewesen. Viele Gäste mussten aufs Umland ausweichen.

Naherholungsgebiet bleibt erhalten

Ein Großteil der Bauten für die Landesgartenschau wie zum Beispiel die Terrassen am so genannten Burgberg bleiben der Stadt für ein Naherholungsgebiet erhalten. Nach und nach, so Bürgermeister Heinrich, soll das Gelände um Attraktionen erweitert werden. Geplant seien u. a. Themenwege, ein Aussichtsturm und Camping-Stellplätze.