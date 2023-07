Halbzeitbilanz auf der Landesgartenschau: Über 100.000 Besucher

Mehr als 100.000 Besucher haben in den vergangenen neun Wochen die Landesgartenschau in Freyung besucht. Darunter waren allein 20.000 Kinder. Das wurde jetzt bei der Halbzeitpressekonferenz auf dem Geyersberg bekanntgegeben. Auch wurden bereits 500 Führungen gebucht.

Bürgermeister: "Sommermärchen" für Freyung

"Für Freyung ist es ein Sommermärchen, ich bin sehr dankbar. Wir haben mehr Tickets verkauft, als wir gedacht hätten", sagt Bürgermeister Olaf Heinrich (CSU). Es sei immer klar gewesen, dass man mit einer Landesgartenschau in einer 7.000-Einwohner-Stadt keinen Gewinn machen könne. "Geht es aber so weiter, kommen wir mit unserer Kalkulation sehr gut hin. Vielleicht fällt sie sogar besser aus", so Heinrich.

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) bezeichnete die Landesgartenschau als "wichtiges Instrument, um in Regionen zu wirken". "Jeder investierte Euro erreicht das Siebenfache an Wertschöpfung", sagt sie. Außerdem könne jeder Gartenbesitzer einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und dafür Inspirationen auf der Landesgartenschau holen.

Wasser-Management für künftige Landesgartenschauen wichtig

Pünktlich zur Halbzeit kam in dieser Woche auch der dringend nötige Regen. "Es ist seit Eröffnung das erste Mal, dass es richtig geregnet hat", freut sich Gärtner Josef Ziereis, der drei Mal pro Woche fürs Bewässern zuständig ist und bisher rund 200.000 Liter Wasser vergießen musste. "Es war wirklich frustrierend. Ich war oft hier auf dem Geyersberg, habe es donnern und blitzen sehen, aber der Regen ging nur an der Donau runter. Hier kam nichts mehr an", erzählt er. Darauf waren die Planer im Bayerischen Wald nicht gefasst. Sie setzten in einigen Beeten zum Teil extra Sumpfpflanzen ein, weil sie mit viel Regen gerechnet hatten.

Wasser-Management wird für künftige Landesgartenschauen ein großes Thema sein, bilanziert deshalb auch die Gartenschaugesellschaft. Ihren Angaben zufolge lag die durchschnittliche Tagestemperatur in den vergangenen neun Wochen auf dem 800 Meter hohen Geyersberg bei 25 Grad.

Halbzeit-Sommerfest am kommenden Wochenende

In den kommenden zehn Wochen sind noch knapp 1.500 Veranstaltungen geplant. Von Freitag, 28. Juli, bis Sonntag, 30. Juli, findet das große Halbzeit-Sommerfest auf dem Gelände statt – mit Live-Musik, Feuerwerk, Lichtillumination und Maskottchenparade. Am Freitag und Samstag ist Einlass bis um 22 Uhr möglich. Die Landesgartenschau selbst dauert noch bis zum 3. Oktober.