Zum 30. Todestag von Roy Black: Große Gala in Bobingen

Im Herzen war er ein Rock’n Roller, doch den großen Erfolg hatte er als Schlagerstar: Roy Black, bürgerlich Gerd Höllerich, aus Straßberg bei Bobingen im Landkreis Augsburg. Vor 30 Jahren, am 9. Oktober 1991 starb Roy Black im Alter von nur 48 Jahren an einem Herzanfall. Seine letzte Ruhe fand er in seinem Heimatort, wo auch heuer zum 30. Todestag Hunderte von Fans erwartet werden. In Bobingen erinnern sich noch heute viele an den wohl bekanntesten Sohn der Stadt. Am Samstagabend findet in der Bobinger Singoldhalle zu Ehren Roy Blacks eine Gala statt.

Karten für die Roy Black-Gala sind extrem begehrt

Die Gala ist seit Wochen ausverkauft, trotz Corona-Bedingungen, sagt die Leiterin des Bobinger Kulturamts, Elisabeth Morhard. Die ersten Anfragen kamen Morhard zufolge schon im Frühjahr. Stargast der Gala ist diesmal Anita Hegerland. Die Sängerin wurde als Kind mit blondem Pagenkopf durch das Duett "Schön ist es, auf der Welt zu sein" mit Roy Black auf einen Schlag berühmt. Die Gala soll den Fans einen würdigen Rahmen bieten, sich zum Todestag des Künstlers zu treffen.

Bobingen hätte gerne ein Roy Black-Museum

Die Stadt würde außerdem gern ein Roy Black-Museum einrichten, dafür ist aber aktuell kein Geld da. Einige Ausstellungsstücke wie Notenblätter und Fotos gibt es bereits, und sogar eine Haarlocke von Roy Black samt Liebesbrief an ein Augsburger Mädchen liegt in Bobingen im Archiv. Ein anderes Stück aus dem Archiv wird den Fans zum ersten Mal vorgestellt, eine Kreidezeichnung aus dem Jahr 1969.

Viele Fans am Roy Black-Grab in Bobingen

Am Sonntag werden dann viele Fans Roy Black an dessen Grab gedenken und Blumen ablegen. Und für Kulturamtsleiterin Elisabeth Morhard beginnt dann schon wieder die Vorbereitung - für die Roy Black-Gala im nächsten Jahr.