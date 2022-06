Trendwende beim Bauboom? Sinkende Nachfrage für Baugrundstücke

Bürgermeister hofft auf "neue" bauwillige Familien

Doch ohne Bauzwang geht es nicht, so der Bürgermeister, sonst mache man die Grundstücke zu Objekten für Geldanlage und Spekulation. Er ist zuversichtlich, die Grundstücke trotzdem bald verkaufen zu können. Es gibt schon wieder neue Bewerber. Schreder hofft auf junge einheimische Familien, denn ihnen möchte er die Möglichkeit geben, im eigenen Ort zu bauen. Das sei auch wichtig, um Schule und Kindergarten in Frauenau zu erhalten.

In Bodenmais läuft für die zurückgegebenen Grundstücke gerade eine ganz neue Ausschreibung. Auch hier hofft man, bis 30. Juni doch wieder einheimische Familien zu finden, die nachrücken.

Chance für Altbauten und Leerstände?

Für die Gemeinden könnte sich die Lage bei den Baugrundstücken jetzt entspannen. Vielleicht besinnen sich manche Leute auch wieder stärker auf Altbauten und Leerstände. "Man wird vielleicht wieder über das froh sein, was man hat. Das Elternhaus zum Beispiel oder das alte Haus der Großeltern. Manche werden jetzt dafür Geld in die Hand nehmen, um es zu sanieren und umzubauen", meint Tobias Krenn, der dritte Bürgermeister von Bodenmais.

Viele andere Gemeinden haben das Problem mit der Rückgabe von Baugrundstücken gar nicht. Denn sie können aktuell gar keine Bauplätze anbieten. So zum Beispiel die Stadt Regen. Bürgermeister Andreas Kroner hofft, dass sich jetzt mehr tut mit brachliegenden Grundstücken und Leerständen: "Ich bin ein Verfechter davon, die Innenstadt nach zu verdichten. Es gibt in der Stadt Regen ungefähr 330 unbebaute Bauparzellen aus den Baugebietsausweisungen der vergangenen 40 Jahre. Damals hatten wir keinen Bauzwang. Die sind für Kinder oder Enkelkinder gekauft worden oder einfach, damit keiner hinbaut."

Renovierungsbedürftig und trotzdem teuer

Er hofft, dass nun doch Bewegung hineinkommt. Allerdings würden viele Grundstücke und renovierungsbedürftige Immobilien momentan total überteuert angeboten, wenn sie überhaupt auf den Markt kämen. Für Hausbesitzer, die Altbauten herrichten möchten, will die Stadt künftig zumindest "einen kleinen Sanierungszuschuss" anbieten. "Ich hoffe, dass man sich wieder mehr mit dem Altbestand im Stadtinneren beschäftigt und nicht nur jeder raus will auf die grüne Wiese wie in den letzten Jahren", so Kroner.