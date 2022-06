Bergung nach dem Zugunglück: 160-Tonnen-Kran im Einsatz

Zwölf Tage nach dem schweren Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten und zahlreichen Verletzten sind die Vorbereitungen für die Bergung der verbleibenden Zugteile nun abgeschlossen. Entgegen der Ankündigung wurde aber nicht mehr am Dienstag mit der Bergung des letzten Waggons und der Lok begonnen. Damit soll es nun am Mittwochvormittag losgehen.

Hebekran aus dem Ruhrgebiet nun eingetroffen

Am Dienstag traf der 160 Tonnen schwere Hebekran aus dem Ruhrgebiet an der Unglücksstelle ein. Er soll das 50 Tonnen schwere Waggonwrack wieder auf die Schiene heben. Da die Überreste des Zuges beschlagnahmt sind, wird der Waggon dann abgeschleppt und von den Behörden untersucht.

Wann die Bahnstrecke wieder für den regulären Zugverkehr freigegeben wird, ist derzeit noch unklar. Es kann sein, dass sich dies bis nach dem G7-Gipfel Ende Juni hinziehen könnte. Der G7-Gipfel unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen geplant.

Fünf Tote, fast 70 Verletzte

Am Freitagmittag, 3. Juni, war ein Regionalzug von Garmisch-Partenkirchen nach München kurz vor dem Ort Farchant entgleist. Vier Frauen und ein Jugendlicher aus der Region starben, fast 70 Menschen wurden verletzt. Eine Frau war zuletzt weiter in einem kritischen Zustand. Die Ursache ist noch unklar. Im Fokus steht eine technische Ursache.

Den Newsticker mit allen Ereignissen der ersten Woche nach dem Zugunglück können Sie hier nachlesen.