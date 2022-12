Zu warm: Fast kein Skibetrieb mehr im Bayerischen Wald

Eiskalte Temperaturen und Schnee - viele Skigebiete im Bayerischen Wald haben vergangenes Wochenende ihre Saison eröffnet. Ein paar Tage später ist alles schon wieder vorbei. Warmer Wind und Regen machen den Skibetrieb im Bayerischen Wald vorerst fast unmöglich.

Ein Skigebiet hat noch auf

Nur noch das Skizentrum Mitterfirmiansreut, das noch bis gestern fünf Lifte laufen hatte, hat heute geöffnet und ist damit aktuell das einzige Skigebiet im Bayerischen Wald, wo man Ski fahren kann. Es gibt aber nur einen eingeschränkten Liftbetrieb mit zwei Liften und dem Junior-Skizirkus für Kinder.

Am Freitag soll entschieden werden, wie es angesichts der Wetterlage weitergeht. Denn auch in Mitterfirmiansreut regnet es. Die Piste, auf der aktuell noch 20 bis 35 Zentimeter Schnee liegen, durchweicht zunehmend, so Geschäftsführer Bernhard Hain.

Zum Artikel: Bedeutung und Zukunft der bayerischen Skigebiete

Skigebiet Hohenbogen: "Macht keinen Sinn mehr"

Der Hohenbogen, der ebenfalls schon geöffnet hatte, hat ab heute den Skibetrieb vorerst wieder eingestellt. "Wir hatten fünf sehr gute Skitage",so der Geschäftsführer der Hohenbogenbahn Markus Müller. "Aber jetzt macht es einfach keinen Sinn mehr," so Müller. "Wir können nur hoffen, dass nicht alles wegschmilzt und das Wetter sich wieder in Richtung Schnee und Kälte dreht."

Geplant ist, ab 25. Dezember die Sesselbahn zumindest für Fußgänger und Wanderer zu öffnen, die auf dem Berg spazieren gehen oder die Berggasthäuser besuchen wollen.

Wo wird Skifahren an Weihnachten möglich sein?

In Sankt Englmar, wo letztes Wochenende schon zwei Lifte gelaufen waren, ist der Skibetrieb auch wieder eingestellt worden. Dort wird am Freitag aufgrund der Wetter- und Schneelage entschieden, ob man ab 24. Dezember Lifte öffnen kann oder nicht.

Am Großen Arber, der wegen der Inversionswetterlage, also Wärme am Berg, bisher gar noch keinen Skibetrieb hatte, soll es voraussichtlich ab 25. Dezember losgehen. Aber auch darüber wird kurzfristig entschieden. Geplant wäre der Start des Skibetriebs mit den ersten Liften für den 25. Dezember, mit Rodelbahn und fast allen weiteren Liften ab 26. Dezember. Sollte gar kein Skibetrieb möglich sein, so ein Sprecher der Arberbergbahn, würde ab 25. Dezember zumindest die Gondelbahn Spaziergänger und Wanderer auf den Berggipfel bringen.

Zustand der Langlaufloipen "miserabel"

Noch keinen Skibetrieb gibt es am Geißkopf. Ob und wann es losgeht, wird nach Schnee- und Wetterlage entschieden. Für Langläufer waren schon bisher nur 14 Kilometer Loipen am Bretterschachten und rund 15 Kilometer in Mauth-Finsterau gespurt. Das gilt auch heute noch. Aber aus Mauth-Finsterau wird "Nassschnee" gemeldet und für den Bretterschachten heißt es von der Tourist-Info Bodenmais heute "ganz ehrlich, der Zustand der Loipen ist miserabel". Denn auch am 1.100 Meter hoch gelegenen Bretterschachten regnet es.

Die Langlaufloipen im Bayerischen Wald sind auf Naturschnee angewiesen. Es gibt dort keine Schneekanonen. Die würden aber bei den jetzigen Plusgraden sowieso nirgends Sinn machen.