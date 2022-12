Rappenalptal: Alpgenossenschaft bezichtigt Landrätin der Lüge

In den Umweltskandal im Rappenalptal kommt immer mehr Licht, denn zum ersten Mal meldet sich die ansässige Alpgenossenschaft exklusiv bei BR24 zu Wort - nach wochenlangem Schweigen zu den vermeintlich naturschutzwidrigen Arbeiten in dem Tal.

Fest steht: Die Alpgenossenschaft hatte nach einem Unwetter im August 2022 mit Hochwasser und Kiesüberschwemmungen auf den Weideflächen und dem Alpweg im Rappenalptal umfangreiche Baggerarbeiten in einem strengstens geschützten Europäischen Naturschutzgebiet (FFH) durchgeführt.

Alpmeister spricht von Lügen

In einem Exklusiv-Interview mit dem Bayerischen Rundfunk stand der Vorsitzende der Alpgenossenschaft Rappenalptal und "Alpmeister" Hannes Thaumiller jetzt erstmals ausführlich Rede und Antwort. Er berichtete von den zahlreichen Anfeindungen, denen er und seine Familie ausgesetzt waren, seinen Eindrücken bei der Hausdurchsuchung durch die Staatsanwaltschaft und der Existenzangst um sein Hotel. Aus seiner Sicht sind es Lügen, die die Oberallgäuer Landrätin Indra Baier-Müller (Freie Wähler) in Bezug auf die Bauarbeiten verbreiten würde.

Detaillierten Aktenvermerk als Genehmigung betrachtet

Zusammengefasst sieht Thaumiller die Situation so: Nach Besichtigungen vor Ort mit einem Experten des Landratsamtes im Rappenalptal habe dieser noch am gleichen Tag in einem Aktenvermerk vom 30.8.2022 genau diejenigen Arbeiten beschrieben, die dort gemacht werden dürfen. Dieser detaillierte "Aktenvermerk" über die besprochenen Maßnahmen, der ihm per Mail zuging und BR24 vorliegt, sahen und sehen er und die Mitglieder als "Genehmigung". Dem widerspricht das Landratsamt Oberallgäu. Laut Landrätin Indra Baier-Müller hat das Landratsamt weder von den umfangreichen Arbeiten gewusst, noch sie genehmigt.

Eine "Fehleinschätzung des Landratsamtes"?

Thaumiller zufolge könnten diese "genehmigten" Arbeiten im Nachhinein eine "Fehleinschätzung" des Landratsamtes gewesen sein, nämlich wenn es um die Definition geht, ob dies noch ein genehmigungsfreier "Gewässererhalt" oder bereits ein "Gewässerausbau" sei. Ein Gewässerausbau hätte in dem streng geschützten Naturschutzgebiet vorab umfangreiche Genehmigungsverfahren erfordert. Mit so einer Definitionsabwägung sei die Alpgenossenschaft in all den Jahrzehnten nicht befasst gewesen.

Alpgenossenschaft: Rappenalptal war kein unberührtes Biotop

Im Interview widersprach der Vorsitzende der Alpgenossenschaft auch den Aussagen des Bund Naturschutz (BN), dass das Rappenalptal vor den Baggerarbeiten ein unberührtes Biotop gewesen sei. Durch die örtlichen Gegebenheiten sei der Rappenalpbach "ständigen Veränderungen" durch Hochwasser und Lawinen ausgesetzt. Dies belegte der 57-jährige Oberstdorfer mit Bildern aus den Jahren 1999 und 2005, als Hochwasser massive Verwüstungen im Tal angerichtet hatte - und schon damals umfangreiche Bagger- und Planierraupenarbeiten und Bauarbeiten am Alpweg notwendig gemacht hatte.

Alpmeister: Landrätin verdreht Tatsachen

Diese Bauarbeiten wären ohne formale Genehmigungen und auf Kosten des Landratsamtes durchgeführt worden, es habe keinerlei Proteste gegeben. Der Alpgenossenschaftsvorsitzende klagt an: "Dass die Landrätin Baier-Müller nun in der Öffentlichkeit die Tatsachen so verdreht und sich in ihren Lügen verstrickt, welche Schäden daraus für die gesamte Alpwirtschaft, unsere Existenz, für meine Familie und mich entstanden sind, das ist nicht wiedergutzumachen."