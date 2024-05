Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Zu hohe Kosten: Letzte Schlachtung am Bamberger Schlachthof

Nach mehr als 120 Jahren wird am Freitag am Bamberger Schlachthof das letzte Mal geschlachtet. Die Stadt könne die dauerhaften Verluste in Millionenhöhe nicht tragen, hatte Bambergs Oberbürgermeister Starke im März erklärt. Landwirte üben Kritik.