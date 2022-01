Zimmerbrand bei Passau endet glimpflich

In einem Wohnhaus in Hellersberg bei Passau hat es am Samstagmorgen gebrannt. Der Bewohner hatte das Feuer im Esszimmer bemerkt und die Feuerwehr verständigt.

Sachschaden von rund 50.000 Euro

Diese konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 50.000 Euro. Brandursache war vermutlich eine um den Kamin gebaute Trockenbauwand, so die Polizei.

Kaminkehrer hatte Kaminverkleidung schon beanstandet

Ermittlungen hätten ergeben, dass diese Wand bereits vor Jahren schon vom Kaminkehrer beanstandet und der 51-jährige Wohnungsinhaber aufgefordert worden war, den Kamin ordnungsgemäß zu verkleiden. Da er das nicht gemacht hat, wird jetzt gegen ihn ermittelt.