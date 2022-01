Feuer in Aichacher Wohnhaus: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Am Samstagabend hat es in einer Wohnung in Aichach gebrannt. Drei Menschen wurden leicht verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Die Polizei geht davon aus, dass der Sohn der Wohnungsinhaberin den Brand verursacht hat. Die Polizei fahndet nach ihm.