Zwei Scheunen abgebrannt: Rund eine Million Euro Schaden

In Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz ausrücken. Zwei große Scheunen waren in Brand geraten. Beide Gebäude brannten vollständig nieder, der Schaden geht in die Millionen.