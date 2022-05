Wo ist das "Zwölf Stämme"–Mädchen aus dem Kreis Dillingen?

Kurz nach dem Verschwinden des zwölfjährigen Mädchens im Herbst vergangenen Jahres teilten Anhänger der "Zwölf Stämme" mit, dass es dem Mädchen gut gehe und es sich bei seinen Eltern befinde. Die Behörden gehen davon aus, dass sie sich inzwischen mit ihrer Tochter in einer Niederlassung der Glaubensgemeinschaft in einer tschechischen Kleinstadt - etwa 50 Kilometer von Prag entfernt - aufhalten.

Gericht in Tschechien: Antrag auf Rückführung abgelehnt

Der Fall ist für die Justiz schwierig. Das Dillinger Jugendamt hat beim zuständigen tschechischen Gericht einen Rückführungsantrag gestellt. Wie das Jugendamt mitteilt, habe das tschechische Gericht diesen Antrag nun abgewiesen: So konnte nach Auffassung des Gerichts der tatsächliche Aufenthalt des Kindes in Tschechien nicht nachgewiesen werden. Beim Amt für Kinder, Jugend und Familie ist man anderer Ansicht, demnach sei "die Beweiswürdigung nicht umfassend" erfolgt. Das Amt hat deshalb unter Bezugnahme weiterer Beweismittel Berufung eingelegt.

Die Fahndung nach dem Mädchen läuft unterdessen weiter. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord hat die Polizei in Tschechien bereits nach dem Mädchen gesucht, allerdings ohne Erfolg. Selbst wenn das Mädchen gefunden würde, wäre ein Beschluss durch das zuständige tschechische Gericht notwendig. Damit könnte man die Herausgabe des Mädchens fordern und es zurück nach Deutschland zu seinen Pflegeeltern im Landkreis Dillingen bringen.

Pflegeeltern aus Eppisburg haben Sorgerecht

Bei den Pflegeeltern liegt nach einem Beschluss des Amtsgerichts Dillingen das Sorge- und Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind. Es war den leiblichen Eltern entzogen worden, weil es bei den "Zwölf Stämmen" üblich ist, Kinder zu schlagen.

Nach dem Verschwinden ihrer Tochter wollten sie das Sorgerecht zurück. Das lehnte das Amtsgericht in Dillingen im Januar 2022 ab. Er habe dagegen zwar Beschwerde eingereicht, so der Nördlinger Anwalt Michael Kremnitz, die sei aber wegen eines Formfehlers zurückgewiesen worden.

Fahndung nach Eltern in ganz Europa

Zur Verhandlung am Amtsgericht in Dillingen war die Familie nicht erschienen – sie hätten damit rechnen müssen, festgenommen zu werden. Denn auch nach den Eltern wird gefahndet. Sie werden wegen des Verdachts der Kindesentziehung europaweit gesucht.

Die Familie hatte bis zur Inobhutnahme ihrer Kinder in Klosterzimmern gewohnt. Grund für den Sorgerechtsentzug war, dass die Erziehungsmethoden der "Zwölf Stämme", wie zum Beispiel Schläge mit der Rute, in Deutschland verboten sind. In Tschechien dürfen Eltern ihre Kinder auch mit Schlägen maßregeln.