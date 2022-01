Wissen im Vorbeifahren: "Drive by Bayern" sucht Test-Nutzer

Das Salzbergwerk Berchtesgaden, der historische Marktplatz von Neubeuern oder das Tölzer Land: Informationshäppchen zu diesen und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten rauschen an den meisten Autofahren in Bruchteilen von Sekunden vorbei. Die braunen Infotafeln entlang der bayerischen Autobahnen weisen auf touristische Highlights und Kulturstätten entlang des Weges hin. Doch welche Geschichten haben diese Orte zu erzählen?

Zu den Orten werden Geschichten erzählt

Die neue Funktion "Drive by Bayern" der BR Radio App greift spannende Geschichten hinter den Schilder-Highlights nun auf. Autofahrer können sich künftig im Vorbeifahren erzählen lassen, was diesen Ort ausmacht - und vielleicht macht die Information Lust auf einen Zwischenstopp bei der nächsten Fahrt. Entlang der A8 zwischen München und Salzburg gibt es insgesamt 28 so genannte "touristische Unterrichtungstafeln", davon sind 25 bereits mit Radioinhalten des Bayerischen Rundfunks hinterlegt. Eine weiterer Testabschnitt ist die A93 zwischen dem Inntaldreieck und Kufstein.

Mehr zur neuen BR Radio App erfahren sie hier.

Man braucht: ein Handy, ein Auto, ein Schild

Wer ein Android-Handy besitzt, kann die Beta-Version der neuen BR Radio App mit der Funktion „Drive by Bayern“ aktivieren und das Handy an das Auto anschließen. Fährt man dann auf den Teststrecken auf der A8 und A93 auf eine dieser Hinweistafeln zu, startet automatisch ein Audio genau zu diesem Schild. Ist es vorbei, startet wieder das Radio-Programm, das davor gelaufen ist.

Mehr Informationen zum Projekt und konkrete Anleitungen zum Mitmachen lesen Sie hier.

Wer die neue App-Funktion testen kann

Momentan befindet sich die neue Funktion noch in der Testphase. Das Projekt sucht daher Testnutzerinnen und Testnutzer. Die Projektentwickler wünschen sich jede Art von Feedback. Die Funktion soll gemeinsam mit den Nutzerinnen und Nutzern weiterentwickelt werden, um auf deren Wünsche eingehen zu können. Feedback kann jeder Beta-User unter www.br.de/drivebybayern einsenden.

Aktuell können nur Android-Nutzer bei der Testphase mitmachen. Eventuell wird dies aber auch bald auch für IPhone-Nutzer möglich sein.