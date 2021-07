Pfeilgrad daneben - Greding Bayerische Sehenswürdigkeiten am Autobahnrand

Geschichte zum Anfassen und zum Erleben

Es gibt so viel zu sehen und erleben in der Gemeinde Greding, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Es sammelt sich im Laufe einer über 12.000 Jahre alten Siedlungsgeschichte jede Menge an. Ob man sich die 100 Quadratkilometer große Gemeinde als Geocacher, Caveseeker oder Wanderer erobert, als Biker oder Velozipedist, verpassen sollte man auf keinen Fall die Gredinger Altstadt mit seiner fast 1000 Jahre alten Stadtmauer und den 21 Türmen. Mitten auf dem Marktplatz mit dem einstigen Jagdschloss und dem Rathaus befindet sich gegenüber das Archäologische Museum, das Schätze aus der Steinzeit und dem Mittelalter zeigt. Hier trifft man Höbi aus Großhöbing, erfährt von den erschwerten Lebensbedingungen unserer Vorfahren, von Morden und Unglücken, kann Mammutzähne bestaunen und filigran gearbeitete Broschen aus keltischer Zeit.