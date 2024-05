Wilde niederbayerische Isar für EU-Auszeichnung nominiert

Auf einen Ratsch an der Isar

Auch die Menschen können über die offenen Ufer und Kiesstrände jetzt wieder ran an das Wasser und die Kraft der strömenden Isar spüren. Die Isar-Renaturierung war von Anfang an nicht nur als Naturschutzprojekt geplant. Der Fluss sollte auch für die Menschen wieder zugänglich werden. "Man sieht oft Leute hier, die am Ufer mit den Steinen spielen oder sich am Abend hier gemeinsam hinsetzen" freut sich Antje Uhl vom Wasserwirtschaftsamt. "Wie der Name des Projekts 'Flusserlebnis Isar' schon sagt, soll das Projekt den Fluss auch für die Menschen wieder erlebbar machen."

Nominierung für sieben Jahre Arbeit

Neben dem Abschnitt bei Landau gibt es in Niederbayern weitere renaturierte Isarabschnitte: in Loiching, Dingolfing und Mamming. Sieben Jahre nach Beginn der Arbeiten ist die renaturierte Isar im Regierungsbezirk jetzt für den "Life Award" der Europäischen Union in der Kategorie "Natur" nominiert. Mitbewerber sind ein Adlerschutzprogramm in Lettland und ein grenzüberschreitendes spanisch-portugiesisches Projekt gegen Umweltkriminalität. Darüber hinaus ist die renaturierte niederbayerische Isar auch noch für den Publikumspreis des Life Awards nominiert, über den EU-Bürger online abstimmen können, und zwar hier [externer Link]

Die Sieger werden am 30. Mai bei einem Festakt in Brüssel bekannt gegeben und gekürt.