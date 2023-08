Mehr Flachwasserzonen: Kies für die niederbayerische Isar

Die im Unterlauf in ein Steinkorsett gezwängte und fast kanalisierte niederbayerische Isar hat in den vergangenen Jahren durch Renaturierungsmaßnahmen wieder teilweise naturnahe Uferbereiche bekommen. Entstanden sind unter anderem flache Kiesstrände. Jetzt sollen zusätzliche Flachwasserzonen im Flussbett geschaffen werden.

Renaturierung macht Isar wieder erlebbar

Die mit Geldern der Europäischen Union geförderte Renaturierung hat die Isar am Unterlauf vor der Mündung in die Donau bei Loiching, Dingolfing, Mamming und Landau auch für Menschen wieder erlebbar gemacht. Die Steinverbauungen am Ufer wurden entfernt. Entstanden sind flach abfallende Uferbereiche mit Kiesbänken: Naherholungsmöglichkeiten für Menschen und gleichzeitig Lebensräume für Fische und Pflanzen.

Untersuchungen zeigen: Flachwasserzonen wichtig

Erste Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem die Flachwasserzonen wichtig sind. Strömungsliebende Fischarten wie Nase und Barbe haben so neue Laichgebiete bekommen. Die natürliche Nachzucht hat sich verbessert. Deshalb sollen jetzt weitere große Flachwasserzonen im Flussbett der bereits renaturierten Isarabschnitte geschaffen werden. In den kommenden Monaten werden deshalb mit Lastwägen größere Mengen Kies aus dem Oberlauf der Isar in das Flussbett eingebracht.

Das Wasserwirtschaftsamt Landshut stellt die konkreten Maßnahmen am Freitagnachmittag bei einem Ortstermin in Dingolfing den betroffenen Kommunen, Naturschutzverbänden und Naturschutzbehörden vor. Die Arbeiten sollen dann im September beginnen.