Seltene Vogelart: Brutversuch des Flussregenpfeifers an der Isar

Mitte Mai auf einer Kiesbank in der renaturierten Isar bei Landau: Ein Experte des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) entdeckt bei Kartierungsarbeiten auf dem Kies zufällig vier taubengroße Eier, die selbst wie Kieselsteine aussehen. Er erkennt sofort: Es handelt sich um ein Gelege des in Bayern als gefährdet einstuften Flussregenpfeifers. Der Experte informiert die Höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Niederbayern in Landshut. Von dort macht sich Wolfgang Lorenz auf den Weg und kontaktiert den Naturschutzwächter und Vogelexperten Franz Meindl in Landau.

Eier in Gefahr

Vor Ort ist beiden sofort klar: So haben die vier Eier auf dem auch bei Spaziergängern und Sonnanbetern beliebten Kiesstrand an der Isar keine Chance. "Die Flussregenpfeifer sind reine Offenlandbrüter", erklärt Meindl. Die Eier sind zwar durch das kieselsteinartige Aussehen gut getarnt, liegen aber völlig ungeschützt ohne Nest auf der Kiesbank. Die Gefahr, dass die Eier zertreten werden, ist groß.