Wie viele Lehrer fehlen in Bayern?

Wie kann man rechnen?

Allein aus den verfügbaren Zahlen ergibt sich: An den Grund-, Mittel-, Real- und Förderschulen sowie an den Gymnasien in Bayern fehlen allein in diesen drei Jahren (2020, 2025, 2030) zusammengerechnet - geschätzt - 4660 Lehrer.

Diese sehr grobe Behelfsrechnung zeigt schon, dass Aiwangers Aussage vermutlich richtig ist - soweit eben Prognosen etwas über die künftige Realität sagen können.

Es gibt allerdings auch Hinweise darauf, dass die Modellrechnungen des Kultusministeriums mit zu niedrigen Geburtenzahlen arbeiten - was zu einer zu niedrigen Lehrerbedarfsprognose führen kann. Der BLLV wies das für die Schüler- und Absolventenprognosen der vergangenen Jahre nach: Tatsächlich wurden seit 2013 jedes Jahr mehr Kinder geboren, als das Ministerium schätzte . Für 2017 zeigen das auch die Zahlen des Statistischen Bundesamts: Nach Auskunft der Behörde wurden in dem Jahr 126 187 Kinder in Bayern geboren, die Schüler-Prognose des Ministeriums erwartete für das Jahr dagegen nur 124 800 Geburten.

Die Debatte um Lehrermangel beschäftigt Schüler, Eltern und Lehrer seit Jahren. Doch immer wieder hält die Landesregierung dagegen: Der Staat garantiere die Bildung der Kinder. Vorhandene Lücken werden immer wieder gestopft, zum Beispiel durch Quereinsteiger oder Pensionäre, die zurück in den Unterricht kommen.

Da aktuell vor allem Kräfte an den Grund- und Mittelschulen fehlen, schult der Freistaat auch Realschul- und Gymnasiallehrer um, die dann an den Grund- und Mittelschulen unterrichten. Der Lehrerverband BLLV kritisiert allerdings, dass durch solche Maßnahmen die Qualität des Unterrichts leide.

Wie viele Lehrer arbeiten in Bayern?

Fürs aktuelle Schuljahr liegen noch keine amtlichen Daten dazu vor, wie viele Lehrer derzeit in Bayern arbeiten. Im vergangenen Schuljahr gab es in Bayern rund 115 000 Lehrerinnen und Lehrer an staatlichen und nicht staatlichen Schulen.

Ob das ausreichend viele sind, ist umstritten. Laut Kultusministerium fielen 2017/2018 1,6 Prozent der Schulstunden ersatzlos aus. Weitere 6,8 Prozent des Unterrichts wurden "nicht regulär" gehalten. Mit den Ausfällen zusammen macht das dann 8,4 Prozent.

In diesen Stunden ist nicht garantiert, dass die Kinder und Jugendlichen Inhalte wie vorgesehen lernen.

Was sagt die Regierung?

Im BR TV-Duell mit Ludwig Hartmann, einem der zwei Spitzenkandidaten der Grünen, sagte Ministerpräsident Markus Söder:

"Wir haben jetzt in dem Schuljahr wieder 4300 neue Lehrer eingestellt, 850 mehr als bislang."

Die Aussage Söders ist allerdings irreführend: Die 4300 neuen Lehrer, von denen Söder sprach, wurden nicht etwa zusätzlich eingestellt. Sie kamen vielmehr als Ersatz für Kollegen, die in Pension gingen. Auf Nachfrage erklärt eine Sprecherin des Ministeriums:

"Jede frei gewordene Lehrerstelle wurde nachbesetzt, zudem wurden rund 850 zusätzliche Lehrerstellen besetzt."

Neu geschaffen wurden 2018 also lediglich rund 850 (genauer 848) zusätzliche Lehrerstellen.