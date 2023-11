Landwirt werden ohne Hof: Immer mehr Quereinsteiger

Außerfamiliäre Hofnachfolge sehr selten

Dass ein Landwirt einen Hof außerhalb der eigenen Familie übernehmen kann, kommt allerdings sehr selten vor. Denn: Hat ein Landwirt in Bayern keine Nachfolger, verpachtet er seine Flächen meist an andere Höfe. Dafür bekommt er gutes Geld, denn landwirtschaftliche Flächen sind begehrt.

Der Anteil an außerfamiliären Hofübergaben liegt laut einer Studie der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf bei unter zwei Prozent.

Azubis können sich Betriebe aussuchen

Die Landwirtschafts-Lehrlinge in Mühldorf können sich die Betriebe derzeit aussuchen, weil es vor allem in Oberbayern mehr Ausbildungsbetriebe als Azubis gibt. Gut für die Azubis, erklärt Ausbildungsberater Josef Mühlhauser vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Töging: "Die Betriebe müssen sich schon zusammenreißen. Es ist unter den Lehrlingen bekannt, wenn die Arbeitszeit etwas problematisch ist oder der Umgang mit dem Lehrling. Das spricht sich rum."

Denn manchmal gibt es tatsächlich große Probleme. Lehrlinge oder ihre Eltern berichteten der BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt von verschiedenen Missständen: Dass mehr als 12 Stunden Arbeit pro Tag die Regel waren, dass der Lehrling nicht angemeldet wurde, dass der Lohn nicht rechtzeitig ausgezahlt wurde, dass oft beim Essen über Ausländer geschimpft wurde, dass die Lehrlinge zu wenig lernten oder dass es für Lehrlinge schwer war, sich abzugrenzen, wenn sie auch am Hof wohnten.

Betriebswechsel sind üblich

Trotzdem sei die Abbrecherquote bei Landwirts-Azubis recht gering, erklärt Ausbildungsberater Josef Mühlhauser. Wem es an einem Betrieb nicht gefällt, der kann wechseln. Betriebswechsel sind ohnehin üblich in der Landwirtsausbildung, um verschiedene Betriebszweige kennenzulernen. In Zukunft sollen Ausbildungsberater noch häufiger auf Lehrbetrieben vorbeischauen, damit die Azubis wissen, an wen sie sich wenden können, wenn etwas nicht passt.

Rein rechtlich dürfen Azubis übrigens nur 40 Stunden in der Woche arbeiten. Das Azubigehalt liegt zwischen 800 und 1.000 Euro im Monat. In anderen Lehrberufen gibt es mehr Geld und angenehmere Arbeitszeiten. Warum also machen junge Menschen dann eigentlich die Ausbildung zum Landwirt?

Azubis sprechen von "Leidenschaft" und "Lebenstraum"

"Am Anfang vom Schuljahr machen wir zum Kennenlernen immer eine gemeinsame Runde: Warum werde ich Landwirt? Und es kommt ganz oft die Antwort "Leidenschaft" oder "Weil ich das einfach mag" oder "Weil mir das taugt"", erklärt Berufsschullehrerin Ursula Gründl.

Auch Tanja Reiter ist glücklich, dass sie sich statt fürs Büro für Schlepper und Melkstand entschieden hat: "Ich bin sehr froh und habe es bis jetzt nicht einmal bereut, dass ich das gemacht habe."