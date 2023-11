Wie Niederbayern wegen der Ölkrise zum Biomasse-Zentrum wurde

Bayern startet Forschung an nachwachsenden Rohstoffen

Die Ölkrise von 1973 führte zu verstärkten Bemühungen, alternative Energiequellen zu entwickeln und die Energieeffizienz zu verbessern. Vorausschauend wurde damals in Bayern begonnen, in den beiden ehemaligen Landesanstalten für Landtechnik, bzw. Bodenkultur und Pflanzenbau an Lösungen zum Ersatz fossiler Energieträger durch Biomasse aus Land- und Forstwirtschaft zu arbeiten. Dies war die Geburtsstunde für das heutige Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum in Straubing, das schließlich 2002 gegründet wurde.

Forschung an pflanzlichen Kraftstoffalternativen

Das Zentrum ist dabei in mehrere Abteilungen gegliedert. So prüft etwa die Abteilung Rohstoffpflanzen vielversprechende Pflanzenarten, die unter den Anbaubedingungen in Bayern als Rohstoff- und Energiekulturen genutzt werden können.

Die Abteilung "Erneuerbare Kraftstoffe und Materialien" forscht an klimaschonenden Kraftstoffalternativen. Ziel ist dabei die Reduzierung von Treibhausgasen und eine zukunftsfähige Mobilität. Schwerpunkte der Forschung sind hier Rapsölkraftstoff für Dieselmotoren, Bioethanol für Ottomotoren sowie Biomethan für Gasmotoren. Werden solche Stoffe beigemischt, dann muss auch das Motorensystem angepasst werden – wie genau, das wird hier erforscht.

Die Forschungs-Abteilung "Biogene Festbrennstoffe" sucht Ersatz für fossile Brennstoffe. Mit Biomasse-Brennstoffen kann Wärme und Strom gewonnen werden. Hier wird untersucht, wie die Menschen zu Hause am besten heizen können und ob etwa Holzheizungen Vorteile bringen. Es wird geprüft, welche Brennstoffe sich am besten eignen und worauf es bei der Bedienung von Öfen ankommt. Das Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe in Straubing ist eine Forschungseinrichtung des Freistaates Bayern. Heute forschen und arbeiten hier mehr als 100 Beschäftigte im Bereich der Nachwachsenden Rohstoffe.

50 Jahre Nawaro-Forschung: Jubiläumssymposium in Straubing

Heuer feiert die Forschung an nachwachsenden Rohstoffen (Nawaro) in Bayern 50-jähriges Jubiläum. Das wird am Dienstag und Mittwoch in Straubing bei einem Symposium gefeiert. Zahlreiche Expertenvorträge gehen am Dienstag schwerpunktmäßig der Frage nach, wie Wissenschaft besser kommuniziert werden kann – in den sozialen Netzwerken und zu den Bürgerinnen und Bürgern.

Festrednerin beim Jubiläumssymposium am Dienstagabend ist Michaela Kaniber (CSU), bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Zudem werden unter anderem der Straubinger Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) und der Landtagsabgeordnete Josef Zellmeier (CSU) erwartet.