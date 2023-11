Wie eine App ein ganzes Dorf zusammenhält

Hallerstein ist ein ziemlich übersichtliches Dorf. 270 Einwohner – aber die sind sehr aktiv. In vier Vereinen, Feuerwehr und Kirchengemeinde. "Bei uns kann man das nicht so nach Vereinen trennen, bei uns ist gefühlt jeder in jedem Verein", sagt Michael Lang, Abteilungsleiter Faustball beim TV Hallerstein. Da kann die Terminfindung manchmal schon ein bisschen schwierig werden.

Zusammen mit Thomas Barthold hatte Lang daher die Idee zu einer App, mit der man das Vereinsleben im Dorf koordinieren kann. Mit Terminkalendern, der Möglichkeit sich Nachrichten zu schicken, Schwarzem Brett, und vielem mehr.

Eine App nur für einen Verein reicht nicht

Vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gab es bereits eine App – die aber nur für einen einzelnen Verein geeignet war, und nicht für mehrere. Doch Hallerstein hatte Glück, ist in ein Förderprogramm gerutscht und konnte sich so eine App für das ganze Dorf entwickeln lassen.

Den Ort hat das also nichts gekostet. Den Prototyp gibt es bereits und das Förderprogramm des DOSB auch weiterhin. Auch andere Kommunen könnten sich bewerben, heißt es.

Per Push-Meldung zum Gottesdienst

In Hallerstein jedenfalls herrscht allseitige Zufriedenheit. Die Faustballabteilung des TV Hallerstein kann etwa Trainingszeiten und Spielergebnisse veröffentlichen. Wenigstens zum Teil kann das die unübersichtliche Zahl von WhatsApp-Gruppen reduzieren. Die Freiwillige Feuerwehr Hallerstein hält den Kontakt vor allem mit den Jugendlichen per App. Und Pfarrer Daniel Lunk überlegt sogar, die Gläubigen in seiner Gemeinde, die das wünschen, künftig per Push-Meldung an den Gottesdienst zu erinnern: "Eine Nachricht kurz vorher ist das Beste. Dann vergisst man es nicht – und hat auch keine Ausrede", lacht er.

Die Kirchenglocken wird es in Hallerstein allerdings trotzdem weiter geben. Und auch das Schwarze Brett im Ort. Digital zu werden, soll schließlich kein Zwang sein.