Wie hilft Sport gegen Krebs? Zentrum der Leukämiehilfe eröffnet

Auf dem Gelände der Universitätsklinik Regensburg ist am Freitag das Sport- und Bewegungszentrum der Leukämiehilfe Ostbayern feierlich eröffnet worden. Auf etwa 650 Quadratmetern ist eine Sporthalle mit Geräte-, Trainings-, Therapie-, Umkleide- und Ruheräumen entstanden. Dort können krebskranke Patientinnen und Patienten Sport machen und so therapiebegleitend oder nach überstandener Krankheit ihre Genesung fördern. Aber nicht nur das.

Sportzentrum auch für die Wissenschaft interessant

"Das Zentrum ist einerseits für die Menschen, damit sie Sport und Bewegung machen können. Aber auch für die Wissenschaft, um besser zu verstehen, wie Sport gegen Krebserkrankungen wirkt", sagt Prof. Dr. Reinhard Andreesen, Vorsitzender der Leukämiehilfe Ostbayern. Er betont die Einzigartigkeit des Projekts LeoSport. Die meisten Krankenhäuser könnten dafür keine Räume bieten.

4,2 Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Der Großteil der Finanzierung stammt aus Spenden, unter anderem durch die Aktion "Sternstunden" des Bayerischen Rundfunks. Ohne ein breites bürgerliches Engagement wäre der Bau nicht möglich gewesen.

Bewegungshaus deutschlandweit führend

Der Freistaat fördert das Projekt zusätzlich mit 220.000 Euro und stellt das Grundstück auf dem Gelände der Uniklinik Regensburg zur Verfügung. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) würdigte am Freitag das ehrenamtliche Engagement und betont, wie sehr das neue Sport- und Bewegungszentrum den Medizinstandort Bayern stärke: "Wir wollen in Bayern beste medizinische Versorgung gewährleisten. Und was hier in den letzten Jahren entstanden ist, ist wirklich einmalig. Das Bewegungshaus ist deutschlandweit führend und innovativ."

Neben dem Sportzentrum befindet sich das 2015 eröffnete Patientenhaus der Leukämiehilfe. Auch diese Einrichtung wurde über Spenden finanziert.