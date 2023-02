Private Stiftung fördert Forschung gegen Tumor – Erste Erfolge

Für Anni Hofmann gab es vor gut zehn Jahren keine Rettung. Der langjährigen Lebensgefährtin des Ingolstädter Unternehmers Oskar Wack blieben nach der Diagnose Glioblastom nur wenige Wochen. Dabei hatte sich ihr bestens vernetzter Partner weltweit um medizinische Hilfe bemüht. "Ich hab' alles versucht. Ich habe Kontakte mit Japan, mit USA aufgenommen hab, mit allem aufgenommen, aber gegen Glioblastom kommen Sie nicht an. Das ist ein Todesurteil."

Einziges Stiftungsziel: Eine Therapie für Glioblastom-Patienten

Der Hirntumor wächst schnell und bislang unaufhaltsam. Den Betroffenen bleiben manchmal nur wenige Woche wie Anni Hofmann, manchmal etwas mehr als ein Jahr. Noch gibt es keine Rettung. Um das zu ändern, hat Oskar Wack nach dem Tod seiner Lebensgefährtin eine Stiftung gegründet und nach ihr benannt. Seitdem fließt ein Teil des Gewinns des Ingolstädter Familienunternehmens Dr. Wack Group, das hochwertige Pflegemittel für Autos, aber auch für Mikro-Elektronik produziert, in die Anni Hofmann Stiftung.

Mit insgesamt 300.000 Euro pro Jahr werden Wissenschaftler in München, Hamburg und Frankfurt unterstützt. Einziges Ziel der Stiftung: die Suche nach einer Therapie für Glioblastom-Patienten. Denn bislang sterben an diesem tödlichen Hirntumor jedes Jahr 4.000 bis 5.000 Menschen, allein in Deutschland.

Etappenziel am Klinikum Großhadern

Mittlerweile sind die Wissenschaftler von der Neurochirurgischen Klinik des LMU-Klinikums Großhadern einen Schritt weiter. Die Forscher rund um Professor Rainer Glaß haben im Labor einen neuen Zelltyp entdeckt und ihn kurz TAMEP genannt. TAMEP-Zellen sind keine Krebszellen, gelten aber als Tumortreiber, denn sie helfen bei der Bildung neuer Blutgefäße, die der gefräßige Tumor zum Wachsen braucht: "TAMEP sind nun ein Teil dieser scheinbar gesunden Zellen des Gehirns. Die aber in den Tumor hineinwandern und dort das Tumorwachstum mit befördern", sagt Professor Glaß.