Wie ein Asteroid das Nördlinger Ries schuf

Kreisrunder Krater bei Google Maps sichtbar

Dass Nördlingen, Oettingen und einige andere Gemeinden in einem Krater mit 25 Kilometern Durchmesser liegen, lässt sich heute noch gut erkennen. Die einfache Variante: Google Maps. Wer sich in dem Online-Kartendienst das Gebiet als Satellitenbild ansieht, erkennt, dass Nördlingen, Oettingen und das Ries zusammen mehr oder weniger kreisrund von Wald umgeben sind – das ist der Rand des Kraters. Felsiger Untergrund, karger Boden, hier hat sich stets nur die Waldbewirtschaftung gelohnt. Innerhalb des Kreises jedoch: Feld an Feld und kaum Wald. In der relativ flachen Ebene im Krater gibt es mit die fruchtbarsten Böden Bayerns. Seit Jahrhunderten wird hier intensiv Ackerbau betrieben.

Asteroid reißt viereinhalb Kilometer tiefes Loch

Die zweite Variante, den Krater zu erfassen: hinfahren. Rund ums Ries gibt es zahlreiche Aussichtspunkte, zum Beispiel in Ehingen, Mönchsdeggingen oder Kirchheim. Dort steht man auf dem Kraterrand. Bei guter Sicht blickt man mehr als 20 Kilometer weit über das gesamte Ries. Links und rechts zieht sich der Kraterrand in Form von bewaldeten Hügeln den Horizont entlang. So bekommt man zumindest einen Eindruck.

Denn was in der Sekunde des Asteroideneinschlags passiert ist, ist schier unvorstellbar: Der eineinhalb Kilometer große Gesteinsbrocken aus dem Weltall reißt ein viereinhalb Kilometer tiefes Loch in die Erde. Dann rutschen kilometergroße Gesteinsschollen vom Rand des Kraters in das Loch nach. Innerhalb von Minuten formt sich das Nördlinger Ries: Ein 25 Kilometer großer, runder Meteoritenkrater, immer noch 500 Meter tief. Heute, Millionen Jahre später, ist das Ries immer noch rund 100 bis 150 Meter eingetieft.

Wacholderbeeren aus dem Ries für die Gin-Produktion

Und bis heute beeinflusst der Asteroideneinschlag das Leben der Menschen im Ries. Ein besonders gutes Beispiel ist die Familie Scheible aus Alerheim. Michaela Scheible steht auf einer Wacholderheide mit kilometerweitem Blick in den Krater. Die oft steilen Heideflächen sind typisch für den Rand des Meteoritenkraters. Auch hier ist der Boden karg und felsig – gerade noch gut genug für die Beweidung mit Schafen. Heute sind die Magerrasen streng geschützt und Heimat vieler seltener Gräser und Blumen.

Michaela Scheibles Aufmerksamkeit gilt aber den stacheligen Wacholdersträuchern. "Das sieht super aus dieses Jahr!", sagt sie. Viele grüne Beeren hängen an dem Strauch, die im September reif sind und geerntet werden. Die Scheibles haben dafür eine Genehmigung von der Unteren Naturschutzbehörde. Aus den Beeren stellen die Scheibles Gin her.

Im Untergrund der Heidefläche liegt Suevit, der Schwabenstein. Und deshalb schwört Michaela Scheible auch genau auf diese Wacholderbeeren: "Weil die Wacholderbeeren hier sehr geschmacksintensiv sind! Wir haben das mit französischen und italienischen Beeren getestet, die ja die meisten für den Gin hernehmen, aber wir haben dann festgestellt, dass diese hier vom Geschmack her nochmal viel mehr Power haben und viel mehr Kraft!"

Gin räumt viele Preis ab

Aus dem kupfernen Brennkessel bei den Scheibles in Alerheim, plätschert eine klare Flüssigkeit. Karl-Friedrich Scheible nippt daran. "Gut!", sagt er mit einem Lächeln. "Man schmeckt das Ries, man schmeckt den Kraterrand und man schmeckt letztendlich die geologische Besonderheit des Rieses!", sagt der Gin-Produzent. Der Gin aus dem Meteoritenkrater hat weltweit schon zahlreiche Preise abgeräumt. Das hochprozentige Getränk zeigt, wie die durch den Meteoriteneinschlag entstandene Landschaft noch heute Auswirkungen auf die Menschen und ihre Arbeit hat.

Nördlinger Kirche hilft, Rätsel um Krater zu lösen

Zurück bei Geologe Jürgen Lang. Der steht mitten in Nördlingen vor der Kirche St. Georg mit ihrem fast hundert Meter hohem Kirchturm, auch "Daniel" genannt. Der Kirchturm ist das Wahrzeichen des Nördlinger Ries und oft schon aus vielen Kilometern Entfernung zu sehen. Doch den Geologen interessiert nicht die gotische Architektur der Kirche, sondern die Steine, aus denen sie gebaut wurde: Es ist Suevit, der Schwabenstein. Und genau hier wurde vor erst 60 Jahren die Entdeckung gemacht, dass das Ries ein Meteoritenkrater sein könnte.