"Bist nicht allein": Welle der Unterstützung für Prinzessin Kate

Prinzessin Kate und ihr Mann Prinz William haben ihre Wertschätzung für die vielen Genesungswünsche aus aller Welt ausgedrückt, die sie nach Bekanntmachung von Kates Krebsdiagnose erhalten haben. Die beiden seien sehr gerührt, teilte ein Sprecher des Kensington-Palasts der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mit. "Sie sind sehr bewegt von der Herzlichkeit und Unterstützung der Öffentlichkeit und dankbar für das Verständnis ihres Wunschs nach Privatsphäre zu dieser Zeit."

Zum Artikel: "Prinzessin Kate gibt Krebsdiagnose bekannt"

Kate bekommt nun Chemotherapie

Kate hatte sich am Freitagabend nach wochenlangen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Sie war Mitte Januar im Bauchraum operiert worden und seitdem nicht öffentlich aufgetreten. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte die 42-Jährige. Auf Rat ihres Ärzteteams bekomme sie nun eine Chemotherapie.

"Du bist mutig und wir lieben dich"

Nach Veröffentlichung des Videos bekam Kate viel Zuspruch. Politikerinnen und Politiker aus mehreren Staaten übermittelten Genesungswünsche, darunter waren US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. "Du bist mutig und wir lieben dich", schrieb Bidens Frau Jill zu Kates Video auf der früher als Twitter bekannten Plattform X. Der britische Premierminister Rishi Sunak versicherte Kate, das Land stehe hinter ihr.

Um welche Art von Krebs es sich handelt, wurde nicht genannt. Für die Briten war es die zweite Hiobsbotschaft aus ihrem Königshaus, nachdem König Charles III. erst Anfang Februar seinerseits eine Krebserkrankung bekannt gegeben hatte. Der Monarch teilte mit, er sei "so stolz auf Catherine für ihren Mut". Auch Kates Schwager Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan meldeten sich zu Wort. "Wir wünschen Kate und der Familie Gesundheit und Heilung und hoffen, dass sie dies privat und in Frieden tun können", hieß es in einem Statement.

Manuela Schwesig wünscht gute Besserung

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, wünschte Kate bei X ebenfalls gute Besserung: "Ich habe erlebt, was Krebs persönlich und für die ganze Familie bedeutet. Die Diagnose und die Therapie brauchen vor allem Zeit & Ruhe", teilte Schwesig mit, die vor einigen Jahren selbst an Krebs erkrankt war.

"Kate, Du bist nicht allein"

Die Prinzessin erhielt auch Wünsche von Hilfsorganisationen, zahlreichen Stars und durch die Presse. "Kate, Du bist nicht allein", titelte etwa "The Sun" und schrieb weiter, es sei "unglaublich tröstlich" zu hören, dass sich Kate schon wieder etwas besser fühle. Vielleicht werde die Welt nun verstehen, weshalb es so viel Geheimnisse um ihre Operation im Januar gegeben habe.

Mit Informationen von AFP und dpa