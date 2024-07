Wetterfolgen: Kirschernte in Bayern miserabel

Die Kirschernte in Bayern dürfte in diesem Sommer miserabel ausfallen. Das ergab eine erste Schätzung des Landesamts für Statistik in Fürth: Rund 1,93 Millionen Kilo Kirschen werden demnach die Kirschbauern ernten – das sind fast ein Drittel weniger als im Vorjahr. Der Ernterückgang bei den Sauerkirschen ist mit rund 3 Prozent deutlich geringer als bei den Süßkirschen. Aktuell läuft bei einigen Obstbauern noch die Ernte.

Erst Frostschäden, dann Starkregen und Hagel

Die Gründe für den schlechten Ertrag sind klar: Im Frühjahr gab es Frostschäden, später kamen Starkregen und Hagel und zerstörten viele Früchte. Zum Teil habe es Totalausfälle gegeben, hieß es. Das genaue Ausmaß der Schäden wird laut Landesamt für Statistik erst am Ende der Erntesaison im September feststehen.

Erntemenge von Kirschen schwankt stark

Weil der Kirschanbau durch das Wetter so stark beeinflusst wird, schwanken die Erntemengen von Jahr zu Jahr stark. Gab es 2018 eine ausgesprochen gute Ernte mit mehr als 4 Millionen Kilogramm, so wurden zwei Jahre später nur noch 1,87 Millionen Kilogramm geerntet. Für die vergangenen sechs Jahre errechnete das Landesamt einen Mittelwert von 3,06 Millionen Kilogramm. Die diesjährige Erntemenge wird demnach rund 37 Prozent unter diesem Wert liegen.

Berühmt für den Kirschanbau ist vor allem die Fränkische Schweiz: Die Region im Städtedreieck Bayreuth-Nürnberg-Forchheim gilt als eines der größten zusammenhängenden Kirschanbaugebiete in Europa mit rund 250.000 Kirschbäumen auf 25 Quadratkilometern. Verkauft wird meist über eine Genossenschaft an den Handel. Ein Teil des Obstes wird aber auch direkt vermarktet, etwa auf Wochenmärkten der Region oder beim Verkauf ab Hof oder an Ständen an den Straßen. Ein weiterer Anbauschwerpunkt liegt in Unterfranken.

Mit Informationen von dpa