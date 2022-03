Weniger CO2, mehr Bio: Ebersberg startet "Klimathon"

Klimaschutz in kleinen Schritten umsetzen - das wird jetzt 42 Tage lang im Landkreis Ebersberg möglich sein. Dazu brauchen Interessierte nur eine App namens "Klimakompass" gratis herunter zu laden und dann können sie am "Klimathon" teilnehmen.

Das heißt, kleine "Challenges", also Herausforderungen, durchführen, erklärt die Ebersberger Klimaschutzmanagerin Lisa Rütgers: "Also zum Beispiel, diese Woche dusche ich nur drei Minuten lang oder ich stelle den Geschirrspüler seltener an oder ich kaufe lauter Bioprodukte - lauter kleine Dinge, die man machen kann um den CO2-Abdruck zu reduzieren."

42 Tage Klimathon wie 42 Kilometer Marathon

Mit diesen Aktionen sammelt man dann sogenannte "Klimapunkte". Damit können die Teilnehmer am Ende der 42 "Klimathon"-Tage – die manchen so lang wie 42 Kilometer Marathon erscheinen mögen - einen Preis gewinnen, etwa einen Einkaufsgutschein. Oder sie können die Punkte sammeln und dafür zum Beispiel mit Rabatt in teilnehmenden Geschäften im Landkreis einkaufen.