Weltmarktführer aus Franken verliert Werk in Mexiko durch Brand

Das mexikanische Werk in des Fahrzeug-Spiegelherstellers Mekra Lang mit Sitz im mittelfränkischen Ergersheim ist komplett niedergebrannt. Das Feuer in dem Werk in Escobedo in Mexiko war bereits am vergangenen Mittwoch (10.04.24) ausgebrochen. Durch starken Wind griff es schnell auf alle Fertigungsbereiche über. Mekra Lang gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Außenspiegeln und Kamera-Systemen für Nutzfahrzeuge. In Mexiko beschäftigt das Unternehmen knapp 500 Mitarbeiter, die Rückspiegel für den nordamerikanischen Markt herstellen.

Werk wurde völlig zerstört

Trotz des schnellen Einsatzes eigener Feuerwehrleute, der örtlichen Feuerwehr und benachbarter Firmen wurde das Werk völlig zerstört. Menschen kamen nicht zu Schaden, alle Mitarbeitenden konnten rechtzeitig evakuiert werden. Das Feuer war nach einem Tag unter Kontrolle, doch wegen kleinerer Brandherde war das Gebäude erst am Wochenende wieder begehbar. Dennoch konnten die meisten Werkzeuge für die Kunststofftechnik geborgen werden. Zu Schadenshöhe und Ursache für das Feuer konnte das Unternehmen noch keine Angaben machen.

Unterstützung durch Team aus Mittelfranken

Derzeit versucht das Unternehmen, mit Notfall-Teams aus Deutschland zu unterstützen und bereits nach neuen Gebäuden zu suchen. Die Produktion in Mexiko soll so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden. Zugleich werde aber auch geprüft, inwieweit einzelne Produktreihen vorübergehend in Deutschland hergestellt werden können.