Waldbrandgefahr: Fränkische Luftbeobachter trainieren Ernstfall

Regierung ordnet Flüge präventiv an

Fünf Stützpunkte der Luftrettungsstaffel gibt es in Mittelfranken. Die Einsätze finden im Zeitraum von März bis Oktober statt, sie werden von der Regierung Mittelfranken angeordnet. Ab Waldbrandstufe 4 am Wochenende oder ab Waldbrandstufe 5 unter der Woche werden die ehrenamtlichen Teams zum Einsatz gerufen. Im Jahr 2023 seien die mittelfränkischen Luftbeobachter an zehn Tagen in der Luft gewesen, so Wernher Geistmann.

Bis zu 35 Grad im Flugzeug

Das Team ist dann für den kompletten Regierungsbezirk zuständig. Eine Flugrunde gehe auf einer festgelegten Route "großräumig" um Nürnberg und dauere rund eineinhalb Stunden - eine große Anstrengung, denn: "Es wird sehr heiß im Flieger, es gibt keine Klimaanlage darin, nur eine Lüftung. Da hat es dann schon mal 35 Grad in dem Flugzeug", so Geistmann.

Es wird immer früher immer trockener

Vor Ort berichten viele, dass man in den vergangenen Jahren gemerkt hätte, dass es immer früher immer trockener sei. Der Klimawandel macht sich hier extrem bemerkbar. "Wir wollen dabei helfen, dass wir unsere Natur und Landschaft so erhalten wie sie ist - das ist unsere Motivation", sagt Geistmann. Das treibt viele der Teams an. Bisher habe sich immer jemand gefunden, der einen Tag am See ausfallen lässt, um von oben nach Waldbränden Ausschau zu halten.