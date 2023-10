Weiterer Prozess im Allgäuer Tierschutzkandal beginnt

Am Landgericht Memmingen beginnt am Freitag der dritte Prozess zum Tierschutzskandal um drei große Milchviehhalter aus Bad Grönenbach. Den Angeklagten werden zahlreiche, gemeinschaftlich begangene Verstöße gegen das Tierschutzgesetz zur Last gelegt.

Verfahren gegen drei der Angeklagten abgetrennt

Ursprünglich hatte das Landgericht ein Verfahren gegen sechs Angeklagte, die Landwirte Franz und Martin E. sowie vier ihrer Mitarbeiter, angesetzt. Am Mittwoch teilte das Gericht jedoch mit, dass die Verhandlung gegen drei der Angeklagten abgetrennt werde, weil die beiden Landwirte sowie der Angeklagte Marcel H. durch ihre Verteidiger gegen vier am Verfahren beteiligte Richter Befangenheitsanträge gestellt hätten. Weil über diese Anträge nicht mehr rechtzeitig entschieden werden konnte, die Richter aber vor der Entscheidung nicht am Verfahren hätten teilnehmen können, werde demnach zunächst nur über die drei verbleibenden Angestellten des Milchbauern verhandelt.

Kranke Tiere wurden nicht behandelt

Den Angeklagten wird vorgeworfen, bereits im Jahr 2019 bei insgesamt 58 behandlungsbedürftigen Rindern nicht dafür gesorgt zu haben, dass diese durch einen Tierarzt behandelt oder, soweit eine Behandlung aussichtslos gewesen wäre, notgetötet wurden. Dadurch und durch unangemessenen Transport der Tiere mit einem Radlader sollen sie den Rindern länger anhaltende, erhebliche Schmerzen und Leiden zugefügt haben. Dies sollen die Angeklagten erkannt, jedoch billigend in Kauf genommen haben, um Zeit und Geld für eine angemessene Behandlung zu sparen.

Weiterer Prozess wurde verschoben

Im ersten Prozess um den sogenannten Tierschutzskandal war vergangenes Jahr ein 25-jähriger Landwirt aus Bad Grönenbach zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt worden, sein Vater erhielt eine Bewährungsstrafe. In einem weiteren Prozess stellten die Anwälte ebenfalls Befangenheitsanträge gegen die zuständigen Richter. Dieser Prozess musste deshalb verschoben werden. Wann er beginnen wird, ist noch nicht klar.

Aufnahmen versteckter Kameras brachten Skandal ins Rollen

Im Fall einer Verurteilung droht den Angeklagten wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft. Der Allgäuer Tierschutzskandal war ins Rollen gekommen, nachdem Tierschützer der Organisation "Soko Tierschutz" schockierende Bilder von verwahrlosten Tieren und Misshandlungen von Tieren veröffentlicht hatten, die sie nach eigenen Angaben mit versteckten Kameras in einem Stall der im aktuellen Fall angeklagten Landwirte aufgenommen hatten.