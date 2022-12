Aktiv gegen Einsamkeit: Bleiben Sie Weihnachten nicht alleine

Eigeninitiative lohnt sich

Auch die Initiative eines Berliner Rentners 2018 sorgte für eine Welle der Hilfsbereitschaft und des Entgegenkommens: Er hatte in einem Supermarkt einen Zettel ausgehängt: "Wo findet ein einsamer Rentner, Witwer, im kleinen Kreis zu Weihnachten einen Platz zum Mitfeiern?" Eine Kundin fotografierte den Zettel und postete ihn auf ihrer Facebookseite - die persönlichen Angaben geschwärzt. Die Resonanz war unglaublich. Viele Menschen boten dem Rentner einen Platz zum Feiern an.

Das "Kompetenznetz Einsamkeit" der Bundesregierung

Die Bundesregierung hat ein "Kompetenznetz Einsamkeit" eingerichtet und will damit helfen, einsame Menschen mithilfe von Treffpunkten, Nachbarschaftshilfen, Patenschaften und Besuchsdiensten wieder in die Gemeinschaft einzubinden. Es will die Arbeit von haupt- und ehrenamtlichen Akteure fördern und vernetzen. Auch hier finden sich Anlaufstellen.

Feiertage planen

Älteren und einsamen Menschen raten Fachleute, rechtzeitig über die bevorstehende Situation nachzudenken und sich für die Feiertage etwas Schönes vorzunehmen: Man kann Freunde besuchen, einen Ausflug machen oder sich selbst etwas Schönes kaufen.

Sich anderen anschließen

Wer niemanden kennt, mit dem er Kontakt aufnehmen möchte, kann sich an soziale Einrichtungen wenden. Viele Kirchengemeinden bieten Feste für Einsame an. Auch anderen Bedürftigen zu helfen - zum Beispiel durch ein Ehrenamt - kann erleichtern.

Seelische Unterstützung an den Feiertagen

Oft reicht es schon, sich den Kummer von der Seele zu reden. Die Mitarbeiter der Telefonseelsorge haben dafür 24 Stunden am Tag ein offenes Ohr. Falls Sie über die Feiertage seelische Unterstützung benötigen, rufen Sie kostenfrei die Telefonseelsorge an: Tel. 0800 / 111 0 111 oder 0800 / 111 0 222 (kostenfrei). Online: https://www.telefonseelsorge.de/ (Chatberatung und Mailberatung). Hier drehen sich die Anrufe in den Feiertagen oft um Krisen innerhalb der Familie. Wegen der hohen Erwartungen sind deutlich mehr Spannungen zu spüren. Außerdem leiden viele, die in dieser Zeit allein sind, besonders heftig an Einsamkeit.

