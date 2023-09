Warum es Manga-Fans aus der ganzen Welt nach Nördlingen zieht

Tiefschwarze Haare, eine beige Jacke, braune Schnürstiefel: Sie fallen auf, die Manga-Fans, mitten in der Nördlinger Altstadt. Die meisten Touristen kommen natürlich nach Nördlingen wegen des Rieskraters und dessen Entstehung durch einen Meteoriteneinschlag vor 15 Millionen Jahren. In dessen Mitte liegt Nördlingen, mit seiner wunderbaren Altstadt mit Fachwerkhäusern und der rundum begehbaren Stadtmauer mit überdachtem Wehrgang. Nicht zu vergessen der Daniel, der Turm der Georgskirche, von dem aus der Türmer jeden Abend seinen Wächterruf "So Gsell so" ertönen lässt. Genau diese Ziele haben auch die Menschen in den Kostümen: Sie sind Manga-Fans, so genannte "Cosplayer".

Die Nördlinger Stadtmauer: Ziel der "Attack on Titan"-Fans

Auch in einem dieser japanischen Comics, in der Welt von "Attack on Titan", sind die Bezirke mit Mauern umgeben. Sie sollen die Menschen vor den feindseligen Titanen schützen. Deshalb sind die Mauern in der Serie auch etwa zehn Mal so hoch wie die Nördlinger Stadtmauer, aber optisch ähneln sie ihr, sagt Attack on Titan Fan Michele. Mehr noch im Zeichentrickfilm, als im ursprünglichen Comic in Buchform. Der Film, also der "Anime", wie diese Zeichentrickfilme in der Szene genannt werden, hat es Michele angetan: Sieben Mal hat er die bisher verfügbaren Folgen mit seiner Freundin schon angeschaut. Die nächste Folge soll im Herbst rauskommen, darauf freue er sich schon. Dass die Stadtmauer Ziel vieler Fans ist, ist unübersehbar: An die Wände des Wehrgangs haben sie mit schwarzen Stiften Figuren der Serie gezeichnet. Michele zeigt auf eine Fratze: Eron Jäger sei das, in seinem letzten Stadium. Eron kann sich nämlich in einen Titan verwandeln, erklärt Michele. Sein Lieblingsheld, immer etwas verrückt, aber auch ein Held mit Herz, so beschreibt er ihn.

Fans aus aller Welt wollen "Nördlingen" Stempel

In der Nördlinger Touristeninformation ist man auf die Manga-Fans eingestellt. Leiter Daniel Wizinger weiß, was sie suchen, wenn sie zu ihm kommen: Sie wollen die Originalschauplätze der Serie besuchen und sich dort in ihren Kostümen fotografieren, sagt er. Inzwischen ist er nicht mehr verwundert, wenn Menschen in "Manga-Kleidung" in die Touristeninfo kommen, aber, sie fielen schon auf im Stadtbild, sagt er und schmunzelt. Er freue sich sehr, dass Nördlingen so noch mehr Besucher habe. Auch die örtliche Buchhandlung profitiert von dem Hype. Hier sind alle Comic-Bände vorrätig. Fans aus aller Welt kämen zu ihm, kauften einen Band und wollten, dass er die Adresse der Buchhandlung ins Buch stemple. "Nördlingen" müsse da drin stehen, dann seien sie glücklich, sagt Buchhändler Matthis Lehmann. Der Hintergrund: Der Attack on Titan Mangaka (Autor) Hajime Isayama lebe sehr zurückgezogen, gebe keine Interviews und signiere auch keine Bücher, das sei im asiatischen Raum nicht üblich. Ein Stempel vom mutmaßlichen Originalschauplatz der Serie sei für die Fans deshalb sehr wichtig.