"One Piece": Kult-Manga jetzt als Netflix-Serie

Viele, die in ihrer Kindheit nach der Schule nach Hause eilten und japanische Animationen guckten, kennen diese Worte: "Reichtum, Macht und Ruhm. Ich habe alles gefunden, was die Welt zu bieten hat. Befreit euch selbst. Stecht in See. Mein Schatz liegt irgendwo da draußen." Es sind die letzten Worte von Gold Roger, dem König der Piraten, bevor er vor Publikum hingerichtet wird. Diese Worte leiten die Suche nach dem Schatz, dem One Piece, und damit das große Piratenzeitalter ein. Und Jahre nach der Exekution wagt sich der Protagonist der Geschichte aufs Meer und kündigt an: "Ich bin Monkey D. Ruffy und ich werde der König der Piraten."

Mega-Seller "One Piece"

Am Donnerstag startet "One Piece" als Netflix-Serie. Von dem Kult-Manga über Ruffys Piratenbande haben sicherlich auch schon viele gehört, die sich nicht mit japanischer Popkultur befasst haben. Autor Eichiro Oda zeichnet seit mehr als 25 Jahren an diesem Manga. Mehr als eine halbe Milliarde Bücher wurden schon verkauft. Die Geschichte hat Fans auf der ganzen Welt gewonnen. Einer von ihnen ist der Youtuber JB, der auf einer Farm in Texas lebt und auf seinem Youtube-Kanal wöchentlich Kritiken zu den neuen "One-Piece" Kapiteln gibt. Ihn fasziniert darin vor allem die Kombination aus düsterer Welt und Eichiro Odas Humor. "One Piece ist inspiriert aus monumentalen Werken wie 'Der Mann mit den 1000 Gesichtern', 'Die Reise nach Westen', 'Gullivers Reisen' und vielen mehr. Daraus entsteht eine Geschichte, die so episch ist wie die griechische Mythologie. Und das alles geht aus der Vorstellungskraft eines einzigen Mannes hervor."

Podcast: Mangas - Der lange Weg zur Gleichstellung